فعالیت ۹ صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین احدی عالی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با اعضای صندوقهای خرد کشاورزی زنان روستایی اردبیل، از فعالیت ۹ صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در شهرستان اردبیل خبر داد و افزود: هدف از تأسیس این صندوقها تقویت و توانمندسازی زنان روستایی در زمینههای مختلف کشاورزی و افزایش درآمد خانوارهای کم در آمد از طریق پرداخت وامهای کوچک برای انجام فعالیتهای درآمدزا است.
وی بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد اشتغال برای زنان روستایی و توسعه صنایع کوچک و خانگی خاص زنان روستایی، کاهش مهاجرت از روستا، کاهش فقر و ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی زنان در روستا را از دیگر اهداف راه اندازی این صندوقها برشمرد.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل یادآور شد: صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی تاکنون در روستاهای خلیل آباد، نوشهر، شیخ احمد، جناقرد، انزاب، ایوریق، خشکه رود و آقبلاغ رستم خان از توابع این شهرستان تشکیل شده که در حال فعالیت نیز هستند.
احدی عالی یادآور شد: به منظور ارتقای مهارتهای زنان روستایی عضو این صندوقها و آموزش اصولی کارآفرینی، کارگاههای آموزشی متعدد با عنوان مهارتهای زندگی شغلی و مهارتهای کسب و کار ویژه اعضای صندوقهای اعتبارات خرد و تسهیل گران زنان روستایی توسط کارشناسان این مدیریت در روستاهای حوزه عمل اجرا شده است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل یادآور شد: تشکیل این صندوقها به دلیل توسعه و بهبود کسب و کار زنان روستایی و مشارکت آنان در بهبود اقتصاد خانواده بسیار حائز اهمیت بوده و میتواند منجر به رونق تولید در منطقه گردد.
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