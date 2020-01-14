شهادت سردار سلیمانی موج عظیمی از مجاهدت امت اسلامی به راه انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حاتمیان پیش از ظهر سه شنبه در همایش علما و روحانیون شهرستان سنندج که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان و به منظور گرامیداشت شهادت سردار سلیمانی و همرزمانش و سوگواری ایام فاطمیه در مجتمع نور سنندج برگزار شد، اظهار داشت: روح مطهر شهید سلیمانی همانند یک عطر معطر که فضای اتاقی را عطرآگین می‌کند، فضای کشور اسلامی و منطقه را عطرآگین کرد و قلب و ذهن آحاد ملت اسلامی و مسئولان مملکت متوجه فضیلت‌ها و ارزش‌های آسمانی ایشان شد.

وی با اشاره به اینکه حاج قاسم تشابه‌هایی با شهید چمران و شهید بهشتی دارد، افزود: این موج عظیم که در بین ملت ایجاد شد و این عطر دل انگیز که به مشام دلها و جان‌های امت ما رسید منشا آن علو جان، قلب و شخصیت حاج قاسم است و شخصیت حاج قاسم مصداق فرازهایی از نهج البلاغه است که در مورد پارسایان بیان شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: علی (ع) در توصیف شخصیت پارسایان فرموده است از علائم و مشخصه‌های پارسایان قدرتمند بودن در دینداری و متعهد و پایبندی به ایمان، باور و اعتقاد خود است و سست عنصر و تابع شرایط و فضای اجتماعی نیستند و چنان ایمان باصلابتی دارند که ایمان مستحکم آنها را در یک مسیر مستقیم استوار می‌دارد.

حجت الاسلام حاتمیان یادآور شد: دور اندیشی حکیمانه و نگرش و بینش الهی، ایمان راسخ، عظمت و تجلی جلال پروردگار در دلهای آنها از دیگر مشخصه پارسایان است و سردار سلیمانی نیز این ویژگی بارز را داشتند.

وی بیان کرد: حاج قاسم سلیمانی در دنیا به رشادت، جهاد، فرماندهی، شجاعت، بدون هیچ تکبر و خودنمایی شهره آفاق بود و با نهایت فروتنی به مبارزه ادامه داد و برای آرامش مردم خود را به سختی می‌افکند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شخصیت بانوی بزرگ اسلام حضرت زهرا (س) در مرحله‌ای از کمال، معرفت و عرفان قرار می‌گیرد و جایگاه معرفتی حضرت زهرا آنقدر بالا است که در روایتی آمده، خداوند به رضای فاطمه راضی است و به غضب فاطمه غضبناک است یعنی می‌شود گفت که معیار و ملاک غضب و رضای الهی غضب و رضای فاطمه (س) است.

حجت‌الاسلام حاتمیان با اشاره به اینکه در سال ۸۴ کنگره بانوی آفتاب در استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: مرحوم ماموستا شیخ‌الاسلام در این مراسم به جایگاه فاطمه زهرا اشاره کردند و گفتند فاطمه زهرا واسطه فیض الهی است و تمام عرفا و اولیای الهی اگر بخواهند از فیض و عنایت پروردگار بهره ببرند واسطه‌اش حضرت فاطمه زهرا (س) است.

وی افزود: فاطمه زهرا مظهر تمام صفات و اسماء الهی است و آن بانوی بزرگ در منزلت و مرتبتی قرار دارد که وجود پیامبر اکرم (ص) با فروتنی و تواضع در برابر آن شخصیت بزرگوار رفتار می‌کند و دست او را می‌بوسد و این رفتار به دلیل آن است که فاطمه فاطمه است و پیامبر منزلت، شخصیت و تجلی فاطمه را می‌داند و در برابر عظمت و کبریای الهی دست این بانو را می‌بوسد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: تکریم پیامبر و ابراز نهایت فروتنی در برابر فاطمه نه به دلیل اینکه دختر اوست بلکه به دلیل شناخت پیامبر از شخصیت آن بانوی بزرگوار است.