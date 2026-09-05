کروز چگونه در میان برگزیدگان صنعت سبز قرار گرفت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت صنایع تولیدی کروز در بیست‌وپنجمین همایش ملی صنعت، معدن و خدمات سبز به عنوان یکی از دو شرکت برگزیده استان تهران انتخاب شد و تندیس سیمین صنعت سبز را دریافت کرد. در این دوره، عملکرد ۲۸۷ واحد صنعتی، معدنی و خدماتی کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

براساس اعلام برگزارکنندگان همایش، برگزیدگان بر مبنای مجموعه‌ای از شاخص‌ها از جمله رعایت استانداردها و الزامات زیست‌محیطی، مدیریت آلودگی هوا، پساب، خاک و پسماند، مصرف بهینه انرژی، مسئولیت اجتماعی با رویکرد محیط‌زیستی و ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی انتخاب شده‌اند.

مدیریت منابع؛ از پسماند تا پساب

بخشی از اقدامات کروز به مدیریت پسماند و فاضلاب بهداشتی و صنعتی اختصاص دارد. بهینه‌سازی مصرف منابع و استفاده مجدد از آن‌ها نیز از دیگر محورهایی است که در برنامه‌های زیست‌محیطی این شرکت دنبال شده است.

در حوزه مدیریت آب، یکی از پروژه‌های اجراشده در کروز به کاهش مصرف در نقاط استفاده اختصاص داشته است. نصب و تعویض پرلاتورها در نقاط مصرف، براساس اندازه‌گیری‌های انجام‌شده، موجب کاهش حدود ۶۰ درصدی مصرف آب در این نقاط نسبت به سال گذشته شده و حدود ۴۰ میلیون لیتر صرفه‌جویی به همراه داشته است. بازچرخانی آب نیز بخش دیگری از این فرایند است. ۹ تصفیه‌خانه بهداشتی و صنعتی در کروز فعال هستند و روزانه حدود ۴۰ هزار لیتر پساب صنعتی را تصفیه می‌کنند. آب تصفیه‌شده پس از دستیابی به کیفیت موردنیاز برای مصارف تعیین‌شده، مجددا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مجموع، سالانه حدود ۱۴ میلیون لیتر آب به چرخه مصرف بازمی‌گردد.

در کنار این اقدامات، آموزش و افزایش آگاهی کارکنان درباره مسائل محیط‌زیستی نیز مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع می‌تواند در تبدیل الزامات زیست‌محیطی به رفتارهای روزمره در محیط‌های صنعتی نقش داشته باشد.

حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر

انرژی یکی دیگر از حوزه‌هایی است که در مسیر کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های صنعتی اهمیت دارد. کروز در این بخش نیز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را دنبال کرده است.

سال ۱۴۰۴، فاز نخست نیروگاه خورشیدی کارخانه شماره ۲ این شرکت با ظرفیت یک مگاوات به بهره‌برداری رسید و اکنون وارد مدار شده است. این نیروگاه به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی سقفی شهر تهران راه‌اندازی شده و بخشی از رویکرد کروز برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت پایدار انرژی است.

براساس محاسبات انجام‌شده در چارچوب پروژه، انتظار می‌رود فاز نخست نیروگاه سالانه موجب کاهش ۱۴ تن دی‌اکسیدکربن، ۴۳ تن دی‌اکسیدگوگرد و صرفه‌جویی حدود ۳۶۰ هزار لیتر گازوئیل شود.

حرکت به سمت انرژی خورشیدی برای یک مجموعه تولیدی، تنها یک اقدام محیط‌زیستی نیست. در شرایطی که محدودیت‌های تامین برق و ناترازی انرژی، تداوم فعالیت صنایع را با چالش مواجه کرده است، توسعه منابع تجدیدپذیر علاوه بر آثار زیست‌محیطی، می‌تواند به افزایش تاب‌آوری و پایداری تامین انرژی نیز کمک کند. استفاده از منابع تجدیدپذیر از یک انتخاب محیط‌زیستی به گزینه‌ای قابل بررسی برای افزایش تاب‌آوری انرژی صنایع تبدیل شده است.

صنعت سبز؛ فراتر از یک عنوان

تجربه کروز نشان می‌دهد که حرکت به سمت صنعت سبز را نمی‌توان به یک پروژه یا اقدام مشخص محدود کرد. مدیریت پسماند و پساب، بهینه‌سازی مصرف منابع، آموزش نیروی انسانی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مجموعه اقداماتی هستند که می‌توانند در کنار یکدیگر بخشی از مسیر کاهش آثار زیست‌محیطی تولید را شکل دهند.

با این حال، مسئله فقط به یک شرکت یا یک پروژه محدود نمی‌شود. صنایع بزرگ همزمان با ضرورت حفظ ظرفیت تولید، با چالش‌هایی مانند تامین انرژی، هزینه منابع، مدیریت پسماند و کاهش آلایندگی مواجه‌اند که راه‌حل واحد و از پیش تعیین‌شده‌ای برای آن‌ها وجود ندارد.



از این منظر، تجربه شرکت‌هایی مانند کروز را می‌توان بخشی از مسیر جست‌وجوی راهکارهای عملی دانست. مسیری که در سال‌های آینده به راه‌حل‌ها، فناوری‌ها و خلاقیت‌های بیشتری برای ایجاد تعادل میان تولید صنعتی و حفظ محیط‌زیست نیاز خواهد داشت.