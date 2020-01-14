۱۶ هکتاراراضی مزروعی وقفی در شهرستان کوهبنان وجود دارد

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر به اقدامات اجرایی در حوزه موقوفات مزروعی این شهرستان پرداخت و اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مهم اوقاف رویکرد فعالانه در ارتقای بهره‌وری موقوفات همراه با جذب سرمایه‌گذار در حوزه کشاورزی است.

وی در همین راستا افزود: بیش از ۱۶ هکتار اراضی مزروعی و باغی شهرستان جزو عرصه‌های وقفی است و هدف این اداره ضمن احیا، عمران و آبادانی موقوفات استفاده از منفعت وقف در راستای ایجاد بهره وری اقتصادی و تولید اشتغال است.

جعفری به اقدامات اجرایی در حوزه اراضی کشاورزی موقوفه این شهرستان اشاره کرد و گفت: به منظور ارزش افزوده و رونق تولید، دو هکتار از اراضی مستعد موقوفه ساوند و اراضی موقوفه آستان امامزاده سید سلیمان (ع) و امامزاده زید بن علی (ع) زیر کشت زعفران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در سال گذشته به صورت آزمایشی اراضی قابل کشت موقوفه امامزاده زید بن علی (ع) روستای ده علی زیرکشت محصول زعفران قرار گرفت، تصریح کرد: امسال نیز طرح کشت عدس سیاه، گندم و یونجه در اراضی موقوفه ساوند اجرا شده است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه کوهبنان در خصوص روستای موقوفه ساوند اظهار کرد: روستای ساوند یک روستای موقوفه ۶ دانگ وقف با کاربری کشاورزی در حد فاصل ۲۸ کیلومتری از مرکز شهرستان کوهبنان واقع شده که قریب به ۱۰ هکتار زمین کشاورزی حاصل خیز بدون هیچ مستأجر و متصرف تحت تولیت اداره اوقاف است.

وی تصریح کرد: درآمد حاصل شده ازسرمایه گذاری اراضی موقوفه طبق نیت واقف به افراد بی بضاعت و نیازمند شهرستان اختصاص می‌یابد.