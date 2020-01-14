«رحمت الله شریفی» کارشناس مسائل سیاسی اهل ترکیه پیرامون حملات موشکی سپاه و خسارات وارد شده به آمریکایی‌ها به خبرنگار مهر گفت: باید از ابعاد مختلف به ترور حاج قاسم سلیمانی و پاسخ سپاه پاسداران نگریست. اولین و مهم‌ترین بعدی که در این جنایت آمریکایی‌ها به چشم می‌خورد، تمایل آشکار آمریکایی‌ها در بهره گیری از ابزار ترور است.

این کارشناس رادیو ترکی استانبولی معاونت برون مرزی صداوسیما در ادامه افزود: سال هاست که کشورهای مختلف جهان در راستای اصول اولیه انسانی و تاریخی پیرامون سازمان‌های مختلف گرد هم آمده و قراردادها و توافقات مختلفی در زمینه‌های مختلف امضا کرده اند.

وی افزود: در چارچوب برخی از این تفاهمات در جنگ‌ها و درگیری‌ها و دشمنی‌ها نیز قواعد خاصی حکمفرما است. کشورهای جهان این اصول را پذیرفته اند. اما آمریکا بار دیگر اثبات کرد که هیچ اهمیتی به این توافقات نداده و در صورت لزوم و یافتن فرصت از دست زدن به هیچ عمل تروریستی دست بر نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها مقام بلند بالای نظامی ایران را در خاک کشور همسایه به شهادت رساندند، گفت: این نشان از عمق دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی ایران دارد. بعد دیگر این جنایت هم ترور فرمانده نیروی قدس بود که برای بزرگ‌ترین آرمان جهان اسلام یعنی رهایی قدس و فلسطین از اشغال فلسطین می‌جنگید.

شریفی در ادامه یادآور شد: در این راستا یکی از بزرگ‌ترین فرماندهان تاریخ انقلاب اسلامی ایران و محور مقاومت و حتی جهان اسلام به شهادت رسید. لذا پاسخ نیروهای مقاومت به این جنایت نیز تنها گوشه‌ای از این انتقام خواهی بوده است.

وی با اشاره به تجلیل و گرامیداشت یاد و خاطره شهید قاسم سلیمانی به عنوان سردار مدافع جهان اسلام از طرف مردم مسلمان ترکیه و شیطنت‌ها و تحلیل‌های ضد اسلامی برخی گروه‌های ظاهراً اسلامی در این کشور گفت: نمی‌توان باور داشت که چنین اظهاراتی از طرف نویسندگان مسلمان این کشور باشد. در حقیقت این جماعت که از ترور سردار قاسم سلیمانی اظهار رضایت می‌کنند، یا باید دست پرورده اسلام آمریکایی باشند که نتیجه آن می‌شود فعالیت گروه‌هایی همچون فتح الله گولن، یا باید همپیمانان گروه تروریستی داعش در منطقه باشند. چرا که تنها این گروه‌ها می‌توانند از ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی خشنود شوند.

وی در پایان گفت: پاسخ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این اقدام تروریستی، حامیان و عوامل آمریکا در منطقه را سخت به فکر فرو برده است. با چنین اوصافی انتظار می‌رود خواب گروه‌ها و دولت‌های وابسته به آمریکا در منطقه نیز آشفته شود.