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۲۴ دی ۱۳۹۸، ۱۴:۵۷

فوتبال انتخابی المپیک ۲۰۲۰؛

غیبت دو بازیکن فوتبال امید در آخرین تمرین قبل از بازی با چین

غیبت دو بازیکن فوتبال امید در آخرین تمرین قبل از بازی با چین

آخرین تمرین امیدهای فوتبال پیش از دیدار با چین عصر امروز در سونگلا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین امروز تیم فوتبال امید از ساعت ١٦:٣٠ به وقت محلی در ورزشگاه راجامانگالای سونگلا تایلند آغاز شد و به مدت٦٠ دقیقه ادامه داشت.

با توجه به فشردگی بازی ها کادر فنی برنامه تمرینی سبکی را برای بازیکنان در نظر گرفت که بخشی از آن به مرورحرکات ترکیبی و برنامه های متنوع هجومی اختصاص یافت.

معراج اسماعیلی و مهران درخشان مهر به دلیل مصدومیت در تمرینات گروهی تیم امید حضور داشتند و در مسابقه مقابل تیم امید چین غایب خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران ساعت ۱۳:۴۵ فردا چهارشنبه در سومین دیدار مرحله گروهی انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو به مصاف چین می رود.

کد مطلب 4825603

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