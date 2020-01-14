غیبت دو بازیکن فوتبال امید در آخرین تمرین قبل از بازی با چین

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین امروز تیم فوتبال امید از ساعت ١٦:٣٠ به وقت محلی در ورزشگاه راجامانگالای سونگلا تایلند آغاز شد و به مدت٦٠ دقیقه ادامه داشت.

با توجه به فشردگی بازی ها کادر فنی برنامه تمرینی سبکی را برای بازیکنان در نظر گرفت که بخشی از آن به مرورحرکات ترکیبی و برنامه های متنوع هجومی اختصاص یافت.

معراج اسماعیلی و مهران درخشان مهر به دلیل مصدومیت در تمرینات گروهی تیم امید حضور داشتند و در مسابقه مقابل تیم امید چین غایب خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران ساعت ۱۳:۴۵ فردا چهارشنبه در سومین دیدار مرحله گروهی انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو به مصاف چین می رود.