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۲۵ دی ۱۳۹۸، ۹:۵۲

امروز انجام می شود؛

رایزنی «نبیه بری» و «سعد الحریری» درباره تشکیل کابینه جدید لبنان

رایزنی «نبیه بری» و «سعد الحریری» درباره تشکیل کابینه جدید لبنان

رئیس پارلمان لبنان و نخست وزیر دولت پیشبرد امور این کشور امروز به منظور رایزنی درخصوص تشکیل کابینه جدید، با یکدیگر دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رایزنی‌های مقامات لبنانی در خصوص تشکیل کابینه جدید این کشور ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، قرار است امروز چهارشنبه «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان با «سعد الحریری» نخست وزیر دولت پیشبرد امور این کشور دیدار کند.

منابع لبنانی اعلام کردند که دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات مربوط به تشکیل کابینه جدید گفتگو می‌کنند.

این در حالی است که روز گذشته وزیر خارجه دولت پیشبرد امور لبنان با «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور در خصوص تشکیل کابینه رایزنی کرده بود.

کد مطلب 4826117

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