امروز انجام می شود؛ رایزنی «نبیه بری» و «سعد الحریری» درباره تشکیل کابینه جدید لبنان

رئیس پارلمان لبنان و نخست وزیر دولت پیشبرد امور این کشور امروز به منظور رایزنی درخصوص تشکیل کابینه جدید، با یکدیگر دیدار می کنند.