مجاهدت های شهید سلیمانی نتیجه ای جز پیروزی مقاومت نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان ایشان و گرامیداشت شهدای سانحه هوایی و مراسم تشییع از سوی جامعه قرآنی با حضور جمع کثیری از مردم و مسئولین قرآنی در حسینیه فاطمه الزهرا (س) برگزار شد.

در این مراسم که با حضور حجت الاسلام سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی، عبدالهادی فقهی زاده، معاون قرآن و عترت، سید علی سرابی قائم مقام شورای عالی قرآن، احمد ابوالقاسمی قاری و پیشکسوت قرآنی و دیگر اساتید و پیشکسوتان قرآنی برجسته جامعه قرآنی برگزار شد، قاریان به تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم مجید پرداختند.

این مراسم با اجرای محمد هادی صلح جو به صورت زنده از شبکه رادیویی قرآن پخش شد. در ابتدا حمیدرضا احمدی وفا قاری بین المللی و برجسته و ممتاز کشورمان به قرائت آیاتی چند از کلام مجید پرداخت. سپس محمدرضا پورزرگری نیز به عنوان استاد مسلم قرائت آیاتی از کلام الله مجید را قرائت کرد.

در ادامه این مراسم گروه تواشیح محمد رسول الله (ص) با رونمایی از قطعه‌ای با موضوع مقاومت و سردار دل‌ها شهید قاسم سلیمانی همخوانی و اجرا کردند.

سپس محمد انجم شعاع به عنوان رزمنده هشت سال دفاع مقدس و هم رزم شهید سلیمانی در دوران جبهه و جنگ، به بیان خاطراتی از این شخصیت والا پرداخت و گفت: به هیچ عنوان حاضر نیستم بگویم که رفیق حاج قاسم بودم، بلکه ایشان درجه‌ای والایی دارد که مقام معظم رهبری از وی به عنوان "رفیق خوشبخت ما" یاد می‌کند. برای من مسلم است که شهید سلیمانی مصداق بارز آیه "اشداء علی الکفار رحماء بینهم" بودند چرا که در میدان نبرد سخت و مقتدر و در هنگام مواجه با خانواده و فرزندان شهدا بسیار معطوف و مهربان بودند.

انجم شعاع ادامه داد: شهید حاج قاسم سلیمانی خودش را ذوب و محو خانواده شهدا می‌دانست و به لشگر فاطمیون نیز توجه ویژه ای نشان می‌داد و عدم کوتاهی رسیدگی به امور فاطمیون را دائماً متذکر می‌شد.

بعد از سخنان این پیشکسوت قرآنی، کریم منصوری قاری بین المللی و ممتاز کشورمان به قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید از سوره زخرف پرداخت و با توجه حضار روبرو گشت و سپس میثاق نامه جامعه قرآنی توسط استاد حنیفی قرائت شد.

به گزارش مهر، در ادامه این مراسم حجت الاسلام سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی با اشاره به رویدادهایی که در دوهفته اخیر برای جامعه ایرانیان رقم خورد، گفت: ایران اسلامی در دو هفته‌ای که گذشت شاهد مستنداتی از لطف الهی در سطح جهان بود. خداوند بار دیگر از خون شهیدی پیوند مردم با توحید و تعالیم قرآنی را، به ظهور رساند. شاید اگر حضور ده‌ها میلیونی در تشییع جنازه سردار سلیمانی نبود ممکن بود جامعه ایران یکدستی اش را برای تعالیم توحیدی از دست بدهد، اما این مراسم نشان داد مردم عمیقاً با تعالیم الهی پیوند خورده اند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به آمارهای مراکز مطالعاتی کشور افزود: مطالعات نشان می‌دهند ۹۵ درصد مردم در خصوص ایمان به خدا و اهل بیت اعتقاد دارند و ۸۵ درصد جامعه از بی احترامی نسبت به قرآن احساس نفرت و انزجار می‌کنند و این آمار نشان دهنده توحید در ذات و بطن جامعه است.

وی اظهار داشت: چهل سال تلاش و مجاهدت مدافعان حرم در قومیت‌های مختلف ارزش‌های انقلاب اسلامی را درون نظام جمهوری اسلامی عمیق کرده است. این آرامشی که در رهبری مشاهده می‌کنیم از جنس حکمت الهی است که خداوند به مؤمنین می‌دهد که اگر فتنه‌ها انباشته شود در کلام رهبری وجود دارد.

حجت الاسلام عاملی در ادامه با بیان چند نکته در خصوص شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: همه ما وام دار مجاهدت‌های این سرباز خواهیم بود که در حال حاضر نیز از بسیاری از مجاهدت و تلاش‌های این مرد خدا آگاه نیستیم و نخواهیم شد. موحدان واقعی از مرگ استقبال می‌کنند. موحدان الهی از مرگ هراس ندارند و دائماً در پیوند با مرگ هستند و اساساً چون مرگ را نیستی تلقی نمی‌کنند از مرگ هراسی ندارند. مؤمنین دنیا را دار فنا اما مهم می‌دانند چون فرصت عمل صالح در این دنیاست و بعد از مرگ فرصت انجام عمل صالح از دست ما می‌رود. کسانی چون سردار شهید قاسم سلیمانی برای خدمت و مجاهدت شبانه روز نمی‌شناختند و این حالت خستگی ناپذیر در وصف مؤمنین به کار می‌رود.

وی اظهار داشت: توجه به حجت بالغه از دیگر مواردی است که باید راهنمایی برای زندگی باشد که این حجت کتاب خدا و انبیای خداست. میدان جهاد در امروز ما بسیار باارزش است و متأسفانه دشمن ایران عزیزمان بیش از قبل نادان است و در کلام رئیس جمهور آمریکا هیچ عقلانیتی مشاهده نمی‌شود.

حجت الاسلام عاملی با تأکید بر اینکه ما بین دولت آمریکا و مردم آمریکا تفکیک قائلیم ادامه داد: متأسفانه روحیه انسان کشی و بی رحمی بر کشور آمریکا حاکم است. در سال ۱۹۴۹ بمب اتمی که بر سر هیروشیما ریختند این بمب اتم بر اساس اعلام شهردار ژاپن ۲۲۰ هزار نفر را نابود کرد و این کشور برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی ۱۲ هزار کلاهک هسته‌ای دارد. در قبال چنین دشمنی هیچ راهی جز مبارزه و مقاومت وجود ندارد.

وی افزود: روزهای سختی در جنگ داشتیم که فشنگ نداشتیم اما قدرتی که امروز سپاه دارد را هیچ قدرتی نمی‌تواند کتمان کند. هزینه و سختی‌هایی که مردم شریف در جمهوری اسلامی می‌کشند بهای عوض کردن مسیر تاریخ و تغییر بزرگ در جهان و بهای عوض کردن سلطه در جهان است و قدرت‌ها توان مبارزه با این قدرت را ندارند. مردم عزیز ایران و رهبری قدرتمند است که توانسته چنین کاری کند و سردار سلیمانی با مجاهدت بی امان خود توجه هر آزاده ای را به خود جلب می‌کند و قطعاً انتهای این مسیر نیز پیروزی مقاومت خواهد بود.

پایان بخش این مراسم مدیحه سرایی و ذکر مصائب اهل بیت عصمت و طهارت با نوای مرتضی طاهری بود.