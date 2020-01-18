ثبت نام مجددطرح اقدام ملی مسکن در استان زنجان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بیات منش ظهر شنبه در جلسه شورای مسکن استان در محل استانداری زنجان، به اجرای طرح ملی اقدام مسکن در استان زنجان اشاره کردو گفت: ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در استان زنجان در طرح اقدام ملی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: از این تعداد ۲ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در بافت فرسوده، سه هزار واحد مسکونی در شهر زنجان و ۴ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در سایر شهرهای استان زنجان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: در ابتدا تعداد واحدهای پیش‌بینی شده برای طرح اقدام ملی در استان زنجان ۹ هزار واحد بوده که این تعداد با ثبت‌نام و استقبال خوب زنجانی‌ها به ۱۰ هزار و ۷۰۰ واحد رسیده است و در شهر زنجان زمین به اندازی کافی برای ساخت مسکن وجود دارد.

بیات منش ابراز کرد: در شهرستان ابهر برای ساخت ۴۰۰ واحد مسکونی و قیدار کمبود زمین داریم.

وی با بیان اینکه کمبود زمین با تغییر کاربری زمین صنعتی داخل محدوده فراهم می‌شود، ابراز کرد: در شهرستان‌های خرم‌دره، گرماب و سهرورد کمبود زمین نداریم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، تصریح کرد: ادامه داد: زنجان نخستین استان در تامین زمین برای ساخت اقدام ملی مسکن است و این برای استان بسیار مهم است.

بیات منش تصریح کرد: زمین ۷۳ هکتاری پیش‌بینی شده برای ساخت مسکن اقدام ملی در زنجان داخل محدوده است و باید دستگاه‌های خدمات‌رسان در زمینه رساندن خدماتی چون آب، برق، گاز و مخابرات به این مناطق همکاری کنند.

وی گفت: در طرح اقدام ملی مسکن ساخت این مسکن‌ها به تعاونی‌ها و انبوه سازان داده خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، یاد آور شد: طی ۱۰ روز آینده ثبت نام مجدد واجدین شرایط طرح اقدام ملی مسکن در استان زنجان انجام می‌شود وبراساس پایش انجام شده طی دو مرحله ثبت نام بیش از ۶۰ درصد از ثبت نام کنندگان شرایط لازم را دارند.