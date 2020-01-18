جزییات کنسرت آنسامبل «نیواک» اعلام شد/ یک رپرتوار متفاوت

به گزارش خبرگزاری مهر، آنسامبل «نیواک» روزهای سوم و چهارم بهمن ماه جدیدترین کنسرت خود را با رپرتواری متفاوت در تالار رودکی روی صحنه می‌برد.

در این آنسامبل «پیانو تریوی می بمل ماژور اپوس ۱، شماره ۱» اثر بتهوون و آثاری دیگر چون «در میان جزر و مد» از اتموسفریک، اثری از آهنگساز ژاپنی تورو تاکِمیتسو و «پیانو تریوی فا دیز مینور» از آرنو باباجانیان برگرفته از موسیقی فولکلور ارمنی اجرا می‌ شود.

در این اجرا، لیلا رمضان که پروژه صد سال موسیقی ایران برای پیانو را در کارنامه خود دارد به عنوان نوازنده پیانو، گلریز زربخش نوازنده ویلن و ژابیز زربخش نوازنده ویلنسل را همراهی می‌کند.

در توضیح فعالیت های آنسامبل «نیواک» آمده است: آنسامبل نیواک در سال ۱۳۸۷ بنیانگذاری شد و در همان سال موفق به کسب رتبه نخست و تندیس بیست و چهارمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر شد و نخستین کنسرت نیواک در تالار رودکی در اسفند ماه همان سال برگزار شد.

آنسامبل نیواک تا به حال اجراهایی در ایران و ارمنستان داشته و با نوازندگان و آهنگسازانی از ایران، ارمنستان، جمهوری چک و ایتالیا همکاری داشته و آثاری به سفارش این آنسامبل نوشته که در ایران و ارمنستان اجرا شده است.

تا کنون ۲ آلبوم از آنسامبل نیواک، با عنوان «دوئت های ویلن و ویلنسل» توسط نشر راوی دپاییز ۱۳۹۴ و «گفتاگوی» توسط موسسه فرهنگی هنری ماهور در زمستان ۱۳۹۷ چاپ و منتشر شده است.