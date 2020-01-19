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۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۲۵

پزشکی قانونی اعلام کرد؛

تحویل ۱۵۰ پیکر به خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیما

تحویل ۱۵۰ پیکر به خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیما

بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، تمامی پیکرهای دارای نمونه ژنتیکی بستگان، مورد شناسایی قرار گرفتند و از اجساد شناسایی شده ۱۵۰ پیکر به خانواده ها تحویل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، از قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین تاکنون ۱۶۹ پیکر در مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران شناسایی شدند.

تمام پیکرهایی که بستگان آنان برای اخذ نمونه به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند و یا پروفایل ژنتیکی آنان برای تطبیق به پزشکی قانونی تهران ارسال شد، شناسایی شده‌اند.

لازم به ذکر است مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران به محض شناسایی و تعیین هویت با بستگان قربانیان برای تحویل پیکرها تماس می‌گیرند.

یادآور می‌شود در حادثه سقوط هواپیمای اوکراین ۱۷۶ نفر جان خود را از دست دادند که ۱۴۷ نفر آنان ایرانی و بقیه اتباع خارجی بودند.

کد مطلب 4829458

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