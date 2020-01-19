به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، از قربانیان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین تاکنون ۱۶۹ پیکر در مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران شناسایی شدند.

تمام پیکرهایی که بستگان آنان برای اخذ نمونه به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند و یا پروفایل ژنتیکی آنان برای تطبیق به پزشکی قانونی تهران ارسال شد، شناسایی شده‌اند.

لازم به ذکر است مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران به محض شناسایی و تعیین هویت با بستگان قربانیان برای تحویل پیکرها تماس می‌گیرند.

یادآور می‌شود در حادثه سقوط هواپیمای اوکراین ۱۷۶ نفر جان خود را از دست دادند که ۱۴۷ نفر آنان ایرانی و بقیه اتباع خارجی بودند.