به گزارش خبرنگار مهر، راضیه شهاب بعدازظهر یکشنبه در گردهمایی ذیحسابان و مدیران مالی شهرداریهای استان سمنان به میزبانی سالن جلسات شهرداری دامغان بابیان اینکه قانونگذار نظارت بر فرآیند در شهرداریها را بر عهده ذیحسابان قرار داده است، ابراز داشت: ذیحسابان و مدیران عالی با در دست داشتن نقش کلیدی در شهرداریها برای تحقق سلامت اداری این کارکنان تلاش میکنند.
وی بابیان اینکه ذیحسابان به عنوان گلوگاه کنترل در شهرداریها مطرح هستند، افزود: این افراد میتوانند با ایفای نقش اصولی، از بیانضباطی، تخلف و انحراف جلوگیری کنند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان ضمن بیان اینکه با آگاهی از قوانین، ذیحسابان از انحراف در بسیاری از مسائل مانند عدم توازن و انحراف مالی در شهرداریها میتوانند پیشگیری کنند، ابراز داشت: تخصیص اسناد خزانه برای شهرداری مشکلاتی ایجاد میکند که باید تخصیص برای شهرداریها نقدی شود.
شهاب بابیان اینکه تخصیص نیافتن بودجه عمرانی به دلیل تحقق نیافتن درآمدها باعث کسری بودجه در شهرداریها میشود، در ادامه تصریح کرد: با مشکلاتی از این دست، افزایش طرحهای نیمهتمام و مطالبههای پیمانکاران در ایجاد دغدغه برای شهرداران تأثیرگذار است.
وی بابیان اینکه ذیحسابان باید نیروی رسمی، ثابت و آگاه به مسائل حسابداری و مالی باشند، افزود: بعضی از شهرداریهای جدید به دلیل مشکلات، فاقد این افراد کارآمد در مجموعه هستند که میبایست نسبت به این مهم اقدام کنند.
نظر شما