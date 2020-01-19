اجرای طرح کاداستر در ۱۱۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام جزایری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: امور اراضی دارای گستره وسیعی و مخاطبان عام بسیاری است.

وی گفت: امور اراضی در تمام اراضی اعم از شخصی، مالکیت افراد، دولت و انفعال، اراضی ملی و … صاحب مسئولیت است.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پنج هزار پرونده واگذاری در استان وجود دارد که هر شش ماه یکبار در یک کمیسیون نظارتی، نظارت می‌شوند.

وی گفت: چارت امور اراضی باید بزرگ و تخصصی باشد تا به خوبی خدمات رسانی شود.

وی ادامه داد: از سه سال گذشته امور اراضی فاقد ساختمان بود که مشکلاتی برای ارباب رجوع ایجاد می‌کرد اما اکنون ۳۰۰ متر فضای جدید و ۷۰۰ متر فضا نیز تجهیز شده که رضایت مندی ارباب رجوع و کارکنان را در پی داشته است.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح کاداستر در استان، تصریح کرد: یک قانون جامع حدنگار تصویب شد که برخی سازمان‌ها عضو این قانون بوده و موظف به تعیین اراضی خود با مشخصات معین هستند.

وی بیان کرد: در اجرای طرح کاداستر حد زمین و سند مشخص می‌شود و هویت مالکیتی به کشاورز داده می‌شود که تمام مشخصات زمین به کشاورز داده می‌شود.

وی تاکید کرد: در این طرح ۱۱ لایه اطلاعاتی به کشاورز داده می‌شود که یک بانک اطلاعاتی در اختیار متولیان قرار می‌دهد.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: گاهی قیمت یک محصول کشاورزی افزایش و در برخی مواقع یکباره کاهش می‌یابد که دلیل این امر، نبود اطلاعات کافی است پس یکباره همه کشاورزان یک محصول را می‌کارند و موجب برهم زدن تعادل قیمت می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۲۵۰ هزار هکتار باغات و اراضی استان، تاکید کرد: از این تعداد ۱۱۴ هزار هکتار کاداستر می‌شود.

حاکم شرع زمین سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: در بخش واگذاری امور اراضی یک لایحه قانونی مصوبه سال ۵۹ وجود دارد که موارد مشخص شده تا چه زمین‌های کشاورزی به چه افرادی واگذار شود.

حجت الاسلام حبیب الله زمانی بیان کرد: در استان امور اراضی دارای فعالیت‌های بسیار است و پرونده‌هایی بوده که بیش از هفت سال معتل مانده و یکی از وجه حضور حاکم شرع مراقبت از اراضی است تا به دست چه فردی برسد.