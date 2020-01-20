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۳۰ دی ۱۳۹۸، ۹:۱۴

طی امروز انجام می شود؛

برگزاری نشست امنیتی در لبنان با حضور «میشل عون»

برگزاری نشست امنیتی در لبنان با حضور «میشل عون»

لبنان امروز شاهد برگزاری یک نشست امنیتی به ریاست رییس جمهور این کشور برای بررسی موضوع کنونی لبنان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد قرار است ظهر امروز یک نشست امنیتی به ریاست میشل عون رئیس جمهور لبنان در باره اوضاع این کشور برگزار شود.

همچنین قرار است در این نشست الیاس بو صعب وزیر دفاع و ریا الحسن وزیر کشور در دولت پیشبرد امور لبنان نیز حضور داشته باشند.

مسئولان سرویس‌های امنیتی و دستگاه های نظامی نیز برای بررسی آخرین اوضاع امنیتی این کشور و راههای آرام کردن اعتراضات در این نشست حضور خواهند داشت.

لازم به ذکر است که اعتراضات مردمی در لبنان طی روزهای گذشته مجدداً شدت گرفته به طوری که تعداد زیادی در جریان این اعتراضات مجروح شده اند.

کد مطلب 4830101
فاطمه صالحی

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