لغزندگی برخی محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی / رانندگان احتیاط کنند

علیرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل بارش برف در گردنه افغو محور فردوس – بجستان و گردنه زهان محور حاجی آباد- قهستان سطح جاده لغزنده است.

وی با اشاره به ادامه سامانه بارشی در استان، بیان کرد: علاوه بر این محورهای بیرجند، فردوس، قاین، دیهوک و بشرویه به دلیل بارش باران لغزنده بوده و رانندگان باید احتیاط لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سبقت و سرعت غیر مجاز خودداری و فاصله طولی مناسب با خودروهای جلویی را حفظ کنند.

رضایی گفت: همچنین داشتن تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ در مناطق کوهستانی به رانندگان توصیه می‌شود.