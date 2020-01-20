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۳۰ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۳۷

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی:

لغزندگی برخی محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی / رانندگان احتیاط کنند

لغزندگی برخی محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی / رانندگان احتیاط کنند

بیرجند- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر برخی محورهای مواصلاتی استان به دلیل بارش برف و باران لغزنده است.

علیرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل بارش برف در گردنه افغو محور فردوس – بجستان و گردنه زهان محور حاجی آباد- قهستان سطح جاده لغزنده است.

وی با اشاره به ادامه سامانه بارشی در استان، بیان کرد: علاوه بر این محورهای بیرجند، فردوس، قاین، دیهوک و بشرویه به دلیل بارش باران لغزنده بوده و رانندگان باید احتیاط لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سبقت و سرعت غیر مجاز خودداری و فاصله طولی مناسب با خودروهای جلویی را حفظ کنند.

رضایی گفت: همچنین داشتن تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ در مناطق کوهستانی به رانندگان توصیه می‌شود.

کد مطلب 4830236

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