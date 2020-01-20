۵۰۰ راس دام در استان سیستان و بلوچستان دفن بهداشتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا رفیعی پور در رابطه با دامهای خسارت دیده و مصدوم در سیل سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: طبق آمار اعلام شده در شهرستانهای سیلزده بیش از یک میلیون رأس دام درگیر بوده و خسارت دیدهاند اما خوشبختانه دامهایی که در روستاهای مرتفعتر بودند، نجات پیدا کردهاند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به دفن بهداشتی دامها گفت: با کاهش سطح آب، تیم دامپزشکی موفق به دفن بهداشتی ۵۰۰ رأس دام در استان سیستان و بلوچستان شد و ۲ هزار و ۴۷۹ رأس دام هم درمان شدهاند.
وی افزود: امروز در روستای کروچ، تمام دامهای تلف شده، جمع آوری شد و با هماهنگی ستاد بحران استان، لودر ساعاتی در اختیار همکاران ما در دامپزشکی قرار گرفت و تمامی دامها به صورت بهداشتی، مدفون شد.
رفیعی پور با اشاره به عملیات ضدعفونی پس از پاکسازی مناطق از لاشه دامها، اذعان کرد: عملیات ضدعفونی، سم پاشی و درمان دامهای بیمار که اکثراً علائم سرماخوردگی دارند، در حال اجرا است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: میزان سم توزیع شده ۱۵ لیتر، مساحت ضدعفونی شده ۳ هزا متر مربع، تعداد دام سم پاشی شده ۴ هزار رأس، جایگاه سم پاشی شده ۸ هزار و ۴۰۰ متر مربع، میزان تلفات دام ۴۱ رأس، عملیات درمانگاهی ۶۷ رأس و تعداد اکیپهای فعال ۴ اکیپ گزارش شده است.
وی با اشاره به این نکته که واکسیناسیون بیماریهای مدنظر در حال انجام است، تصریح کرد: تعداد دامهای واکسینه شده علیه بیماری آنتروتوکسمی و بیماری ppr یا طاعون نشخوارکنندگان کوچک ۳۸۰۰ رأس بوده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه گروههایی از مناطق جنوبی کشور برای حل بحران، در منطقه سیستان حضور دارند، خاطرنشان کرد: چهار اکیپ کمکی از شهرستانها و اداره کل به همراه دو اکیپ از شهرستان جاسک در منطقه حضور دارند و مشغول عملیات هستند.
وی افزود: در شهرستان سیریک هم یک روستا تعداد ۶۳ رأس گوسفند و بز تلفات داشتهایم که اقدامات بهداشتی در این منطقه هم در حال اجرا است، البته هنوز هم دسترسی به تعدادی روستا میسر نشده که به محض باز شدن مسیر، نیروها اعزام و اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
رفیعی پور تأکید کرد: ۹ تن تخم مرغ از گلپایگان برای مردم سیل زده استان سیستان و بلوچستان ارسال شده است.
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