ما در «رویازی» ذی نفع نیستیم/ تشریح فعالیت ها

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری «رویداد رویازی ۲» صبح امروز دوشنبه ۳۰ دی با حضور سیدمحمدحسین سجادی نیری دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، علی کاشفی‌پور دبیر بخش کاراکتر و بازارپردازی، مجید عقلایی مدیرعامل شرکت تحقیقات بازار سام و دبیر اجرایی رویازی کاراکتر ایرانی، علی کاظمی رییس هیات مدیره شرکت رهپو و مدیر برنامه کاربردی رویازی و احسان کاوه مدیر مرکز تلویزیون و انیمیشن حوزه هنری و دبیر بخش انیمیشن این رویداد هنری، در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در ابتدای این نشست احسان کاوه عنوان کرد: سال گذشته دور اول رویداد رویازی برگزار شد و امسال دومین دوره آن است.

سپس سجادی نیری اظهار کرد: ما در معاونت علمی و فناوری ستادهای مختلفی داریم که پیگیر کارهای مربوط به خودشان هستند. ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز هم مسئولیت پیگیری صنایع خلاق را به عهده دارد. البته لازم است از آقای کاوه، کاشفی و همه عزیزانی که محبت کردند در برگزاری رویداد رویازی همکاری کردند، تشکر کنم. ما در معاونت علمی پیگیر این هستیم که هر کدام از خوشه های خلاق به جایگاه واقعی خود برسند که یکی از آنها پویانمایی و انیمیشن است. انیمیشن هم سابقه و هم توان خوبی در کشور دارد اما نتوانستیم به نحو مقتضی آن را اقتصادی و در بازارهای جهانی به صورت خاص جایگاه خود را پیدا کنیم. به طوری که از بازار بزرگ انیمیشن و دیجیتال دنیا سهم کوچکی داریم بنابراین تلاش ما این است با همکاری مجموعه های مختلف اتفاقاتی رقم بخورد که انیمیشن به سمت اقتصادی شدن و کسب جایگاه خود در بازارهای جهانی برسد. حداقل هدف ما در ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز، اقتصادی کردن مبتنی بر دانش حوزه انیمیشن است که آن را با رویکردهای علمی تجاری هماهنگ کنیم. این رویداد یکی از محورهای جدی این کار بود. البته در تلاشیم بقیه نهادهای فعال در حوزه انیمیشن از مسیر این رویداد انتخاب‌های خود را برای سرمایه‌گذاری داشته باشند.

پیچینگ یکی از راه هایی است که برای شفاف سازی بازارهای صنایع خلاق تجربه شده است سال گذشته فقط در حوزه انیمیشن بوده اما امسال بحث کاراکتر هم به آن اضافه شده و در تلاشیم بخش های دیگر هم به آن اضافه کنیم کاوه نیز عنوان کرد: برای این رویداد مهمترین موضوع بحث شفاف سازی در فضای کسب و کار صنایع خلاق است بناراین ما آن را تحت عنوان پیچینگ مطرح کرده‌ایم. پیچینگ یکی از راه هایی است که برای شفاف سازی بازارهای صنایع خلاق تجربه شده است سال گذشته فقط در حوزه انیمیشن بوده اما امسال بحث کاراکتر هم به آن اضافه شده و در تلاشیم بخش های دیگر هم به آن اضافه کنیم. این رویداد در ابتدا با همفکری ۲ مجموعه معاونت علمی و حوزه هنری شکل گرفت در ادامه کسانی دیگر به کمک ما آمدند که در پی آن ۲ دبیرخانه تشکیل دادیم و سازمان های همکار با ما همکاری کردند. ما از ابتدا اهدافی را برای رویازی طراحی کردیم برای مثال در ابتدا کمک به تامین و تولید محتوا، شفاف سازی اقتصاد انیمیشن، تجاری سازی و ایجاد چرخه صنعتی در حوزه پویانمایی از اهداف ما بود. ضمن اینکه در این رویداد مشخص می‌شود که چگونه در مدت کوتاه با سرمایه‌گذار ارتباط گرفته شود که برای توسعه بازار نیاز است این اهداف پیگیری شود.

وی افزود: در پیچ این تولید کننده ها و ارایه کننده های طرح هستند که طرح خود را به سرمایه گذاران ارایه می‌دهند اما ممکن است برعکس هم شود و سفارش دهندگان در جمع تولیدکنندگان نیازهای خود را عنوان کنند بنابراین ما می خواهیم این ۲ بخش همدیگر را ملاقات کنند و اقتصاد شکل بگیرد. از همین رو در جلسه ای قوه قضاییه، سازمان بهزیستی و ... طرح های خود را ارایه کردند در کنار این از کشور روسیه مهمان هایی داشتیم که کمپانی ریکی پیچ معکوس انجام داد و چند شبکه تلویزیونی و استودیو انیمیشن دیگر هم به این کار پرداختند.

سپس کاشفی پور بیان کرد: ما از دور دوم «رویازی» که خواستیم بخش های مختلف صنایع خلاق را به این مدل از فعالیت های اقتصادی اضافه کنیم، به طور جدی پیگیر مسایل مختلف آن بودیم. برای مثال در حوزه شخصیت ها این موضوع پیگیری شد حتی یکی از استودیوهای انیمیشن روسی حاضر به همکاری با ما شد که ما هم کارگاهی آموزشی تشکیل دادیم. حدود ۱۲ تیم در کارگاه ها بودند و ۱۱ تیم در روز برگزاری آمدند و پیچ را انجام دادند. در ۲ روز محتوای آموزشی انجام شد، بحث فروش به طور جدی پیگیری شد. در روز دوم هم در حوزه توزیع و بازاریابی بحث شد. هیات های روسی که آمده بودند از توانایی ها و پتانسیل ایران بازدید داشتند و مذاکرات خوبی هم در این بازدیدها انجام شد. در روز پیچ هم طرح ها ارایه شد. تیم های کارشناسی مشتمل بر فعالان این حوزه در ایران و کارشناسان روس کارها را بررسی کردند. هر تیم فرصت داشت در هفت دقیقه پروژه خود را معرفی کند. در نهایت و بر مبنای قابلیت های بازارپردازی آثار، چهار اثر که بیشتر از بقیه پتانسیل کار دارند، قرار شد معرفی شوند و مورد حمایت قرار بگیرند مجموعه «ای قصه»، «ببعی و ببعو» «فارم فرم» و «لوپتو» از جمله همین آثار بودند. ما در صدد آنیم که در نمایشگاهی این آثار ارایه شوند و این فرصت ایجاد شود که مذاکرات جدی انجام شود. امیدواریم در بهار سال آینده این نمایشگاه برگزار شود و این چهار اثر به صورت رایگان در این نمایشگاه حضور خواهند داشت. ضمن اینکه در قالب حمایت های معاونت علمی می توانند از مطالعات ارایه طرح تجاری استفاده کنند. علاوه بر اینکه ۲ اثر مورد توجه کارشناسان روس قرار گرفتند که «ببعی و ببعو» و «بابی لو» بودند که پتانسیل کار بین المللی دارند و قرار شد ما فرصتی ایجاد کنیم که در نمایشگاهی در مسکو حضور پیدا کنند و مذاکرات بین المللی داشته باشند.

انیمیشن ایران پیشرفت های زیادی داشته است از همین رو ما امسال میز تکنولوژی برگزار کردیم چراکه استودیوهای درجه یکی داریم که به نوآوری دست پیدا کردند از همین رو غرفه هایی برای آنها در نظر گرفتیم به طوری که کارشناسان از دیدن آنها تعجب کردند. باید بگویم کیفیت انیمیشن در سطح بین المللی قابل رقابت است و باید سفارش دهندگان متوجه این امر می‌شدند و شدند. پیچینگ آغاز راه است یکی از تفاوت های ما با فستیوال ها این است که آنها پایان راه هستند در ادامه احسان کاوه توضیح داد: سفارش دهندگان و خریداران ما ۲ ادبیات متفاوت دارند به طوری که سرمایه گذاران بیزینس پلن می خواهند، سفارش دهندگان هم تولیدات را به صورت کمی ارزیابی می کردند اما اینکه سفارش دهنده دقیق بداند چه می‌خواهد و گفتگو کند خیلی مهم است. انیمیشن ایران پیشرفت های زیادی داشته است از همین رو ما امسال میز تکنولوژی برگزار کردیم چراکه استودیوهای درجه یکی داریم که به نوآوری دست پیدا کردند از همین رو غرفه هایی برای آنها در نظر گرفتیم به طوری که کارشناسان از دیدن آنها تعجب کردند. باید بگویم کیفیت انیمیشن در سطح بین المللی قابل رقابت است و باید سفارش دهندگان متوجه این امر می‌شدند و شدند. پیچینگ آغاز راه است یکی از تفاوت های ما با فستیوال ها این است که آنها پایان راه هستند. این را هم باید عنوان کنم که ما هیچ منفعت مالی نداریم و هیچ اظهار نظر کیفی نمی‌کنیم ما فقط می گوییم چه چیزهایی برای پیچ لازم است.

در ادامه عقلایی مطرح کرد: معمولا در مباحث این چنینی بخش خصوصی کمتر درگیر می‌شود اما شرکت ما به عنوان شرکت خصوصی و با توجه به اینکه ده سالی است در حوزه توسعه بازار و کسب و کار محصولات دانش و خلاقیت محور فعال هستیم، این انگیزه را برای فعالیت داشت. هدف هایی که داشتیم ایم این بود که برای توسعه اقتصادی محصولات فرهنگی قدمی برداریم. تقریبا در بازار و اقتصاد انیمیشن در دنیا هفتاد درصد درآمد مربوط به شخصیت پردازی و بازارهای جانبی آن است که ما این فضا را به صورت خام در ایران داریم و به این موضوع توجه نمی‌شود. یکی از انگیزه‌های ما توسعه این بازار و ایجاد بستر بهره‌برداری توسط شرکت های تولیدکننده، توسعه و ایجاد اکوسیستم شخصیت پردازی و بازارپردازی محصولات فرهنگی است تمام انیمیشن های بزرگ امکان اکران مستقیم در ایران را ندارند اما در سال جاری و همزمان با اکران آنها محصولات شخصیت پردازی شده انها در ایران توزیع می‌شد که این جذابیت اقتصادی آنها را نشان می دهد اما ما هنوز این بستر را نداریم بنابراین تلاش ما این بود که کمک کنیم تا این اکوسیستم ایجاد شود. در تلاشیم ارتباطات بین المللی را توسعه دهیم و آن ارزش اقتصادی را به بازارهای بین‌المللی وصل کنیم.

سپس علی کاظمی اظهار کرد: ما هم به عنوان یک شرکت غیردولتی که باید روی پای خودمان باشیم به دنبال این هستیم که هم پول در بیاوریم و هم در بازاری که کار می کنیم بازیگرها بیشتر شود چون این موضوع کمک می کند درآمد ما بیشتر شود. در سال نود و چهار ما وارد بازار وی او دی و متوجه شدیم محتوای ایرانی در بخش انیمیشن خیلی خیلی کم است و محتواهای خارجی حرف اول را می زنند. ما این دغدغه را داریم که ایرانی ها محتوای تولید خودمان را در اختیار داشته باشند بنابراین یه دنبال این بودیم که تولیدات ایرانی بیشتر شود در کمال تعجب در این مدت با مجموعه های تولیدکننده انیمیشن جلساتی داشتم و متوجه شدم تیم هایی انیمیشن ها و گیم هایی تولید می‌کنند و آن را در بازارهای جهانی با قیمت عجیبی می فروشند. به آنها می گفتم چرا در داخل تلاشی نمی کنید ولی می‌دیدم که علاقه ندارند یا دلایل دیگری دارند. رویداد رویازی می تواند بازیگران مختلف حوزه انیمیشن و زنجیره تولیدات حول انیمیشن را درگیر کند. قرار نیست دست‌اندرکاران رویازی اعمال نفوذ در انتخاب ها داشته باشند و همین موضوعات انگیزه مجموعه ما بود به همین دلیل تلاش کردیم با مشاوره های مختلف پلت فرمی برای رویازی دو داشته باشیم. این پلت فرم تلاش می کند راه خریداران، سرمایه گذاران و... را هموار کند. این پلت فرم بخش اطلاع رسانی، بسته های حمایتی و ... دارد. بنابر این این پلت فرم قبل و وقوع این رویداد می تواند زنده و پویا باشد. فکر می کردم برای رویداد بعدی قابلیت های دیگر به آن اضافه شود و این پلت فرم کمک به محقق شدن اهداف رویازی کند.

کاوه در پایان گفت: در صورت آماده‌سازی «لپتو» را در جشنواره خواهیم داشت.