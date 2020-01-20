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۳۰ دی ۱۳۹۸، ۱۵:۲۶

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت ‎تپه خبر داد:

انتقال پایه‎ ستون‎های هخامنشی باغ‎ موزه هفت ‎تپه به مرکز پژوهشی

انتقال پایه‎ ستون‎های هخامنشی باغ‎ موزه هفت ‎تپه به مرکز پژوهشی

اهواز- مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‎تپه گفت: پایه‎ ستون‎های هخامنشی موجود در باغ ‎موزه این پایگاه به منظور حفاظت بیشتر و مکان‎یابی جدید، به بخش پژوهشی چغازنبیل و هفت‎تپه منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه رشنویی امروز دوشنبه ۳۰ دی‎ماه ۹۸ از انتقال پایه ستون‌های هخامنشی واقع در ورودی باغ‌موزه هفت‎تپه به مرکز پژوهشی پایگاه چغازنبیل و هفت‎تپه خبر داد و افزود: این پایه ستون‌های زنگوله‌ای هخامنشی احتمالاً در زمان افتتاح موزه هفت‎تپه در دهه چهل شمسی از محوطه آپادانا در نزدیکی شوش به این محوطه منتقل شده بودند.

وی بیان کرد: این پایه ستون‌ها در معرض مستقیم عوامل مخرب محیطی مانند نور شدید خورشید، باران‌های سیل‎آسا و عوامل انسانی ناشی از شناخت نداشتن و برخورد با آثار تاریخی قرار داشته‌اند که به منظور حفاظت بیشتر به حیاط مرکزی بخش پژوهشی چغازنبیل و هفت‎تپه منتقل شدند.

مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‎تپه عنوان کرد: به منظور جلوگیری از وارد شدن شوک ناشی از جابه‎جایی و انتقال از مکانی که پایه ستون‌ها در آن به تعادل رسیده‌اند، تمهیدات و تجهیزات لازم برای جابه‌جایی این پایه ستون‌ها پس از انجام مطالعات تاریخی و بررسی‌های محیطی به کار بسته شدند.

وی بیان کرد: همچنین پس از این جابه‎جایی، مطالعات پاک‌سازی و آسیب زدایی پایه ‎ستون‎ و مکان‎یابی جدید برای آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

کد مطلب 4830733

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