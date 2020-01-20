به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه رشنویی امروز دوشنبه ۳۰ دیماه ۹۸ از انتقال پایه ستونهای هخامنشی واقع در ورودی باغموزه هفتتپه به مرکز پژوهشی پایگاه چغازنبیل و هفتتپه خبر داد و افزود: این پایه ستونهای زنگولهای هخامنشی احتمالاً در زمان افتتاح موزه هفتتپه در دهه چهل شمسی از محوطه آپادانا در نزدیکی شوش به این محوطه منتقل شده بودند.
وی بیان کرد: این پایه ستونها در معرض مستقیم عوامل مخرب محیطی مانند نور شدید خورشید، بارانهای سیلآسا و عوامل انسانی ناشی از شناخت نداشتن و برخورد با آثار تاریخی قرار داشتهاند که به منظور حفاظت بیشتر به حیاط مرکزی بخش پژوهشی چغازنبیل و هفتتپه منتقل شدند.
مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفتتپه عنوان کرد: به منظور جلوگیری از وارد شدن شوک ناشی از جابهجایی و انتقال از مکانی که پایه ستونها در آن به تعادل رسیدهاند، تمهیدات و تجهیزات لازم برای جابهجایی این پایه ستونها پس از انجام مطالعات تاریخی و بررسیهای محیطی به کار بسته شدند.
وی بیان کرد: همچنین پس از این جابهجایی، مطالعات پاکسازی و آسیب زدایی پایه ستون و مکانیابی جدید برای آنها در دستور کار قرار گرفت.
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