انتشار دومین شماره فصلنامه جامعه اندیشکده های ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه جامعه اندیشکده ها خلاصه‌ای از برترین پژوهش‌ها و اقدامات اندیشکده ها و مؤسسات سیاست پژوهی کشور را انتشار می‌دهد. در این شماره مطالبی با موضوعات «حکمرانی»، «انرژی»، «اقتصاد»، «سیاست خارجی»، «علم و فناوری» و «کشاورزی و آب» آمده است، که با توجه به در پیش بودن یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تمرکز ویژه‌ای بر روی موضوع «انتخابات» و «پارلمان» در بخش «حکمرانی» صورت گرفته است. این فصلنامه برای حدود ۲۵۰ نفر از سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور شامل سران قوا، تعدادی از وزیران و معاونان رئیس جمهور، رؤسای شماری از نهادها و سازمان‌های حاکمیتی کشور، برخی دبیران شوراهای عالی کشور و رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و … ارسال می‌گردد.

مطالب این فصلنامه به دو بخش «پژوهش ها» و «اقدامات» اندیشکده ها تفکیک شده است. در بخش پژوهش‌ها، مطالعاتی از نوع طراحی الگو و مدل، بررسی و تحلیل، عارضه‌یابی و مسئله‌یابی، تدوین راهبرد، امکان‌سنجی، مطالعه تطبیقی، نگاشت، آینده پژوهی، تدوین دکترین، رصد، طراحی سامانه و طراحی شاخص و در بخش اقدامات نیز فعالیت‌هایی از نوع برگزاری همایش، برگزاری رویداد، ایجاد شبکه، انتشار مجله، راه‌اندازی سامانه، ارائه آموزش، برگزاری مسابقه و ایجاد رسانه معرفی شده است.

همه اندیشکده‌های کشور می‌توانند خلاصه برترین پروژه‌ها و مطالعات خود را در این مجله انتشار دهند.

در این شماره از فصلنامه مطالبی از ۲۰ اندیشکده زیر آمده است:

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)

اندیشکده مرصاد

مرکز پژوهشی آرا

پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت

اندیشکده شفافیت برای ایران

اندیشکده حکمرانی شریف

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام

پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

شرکت تترا

پژوهشکده مطالعات فناوری

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

اندیشکده تدبیر آب ایران

مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب اتاق ایران

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

مرکز تحقیقاتی مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی

مؤسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان



مطالب این شماره

این فصلنامه حاوی ۴۰ مطلب از پروژه‌ها و اقدامات انجام شده توسط اندیشکده‌های فوق‌الذکر است.

عناوین این شماره به تفکیک محورهای موضوعی عبارت اند از:

حکمرانی

طراحی الگوی انتخابات تلفیقی برای مجلس شورای اسلامی

بررسی مشکلات الگوی انتخابات مجلس ایران و معرفی الگوی جایگزین

بررسی وضعیت شفافیت هزینه‌های انتخاباتی در کشور

بررسی ساختار پارلمان‌ها در کشورهای مختلف و قوانین تدوین شده برای بهبود کارایی پارلمان

بررسی عملکرد رأی‌گیری الکترونیکی در ایران

عارضه‌یابی و شناسایی مصادیق تعارض منافع در سازمان صداوسیما

نقد و بررسی الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

نقد و بررسی لایحه شفافیت دولت

انرژی

تدوین بسته سیاستی اصلاح قیمت گذاری بنزین

تدوین راهبرد تجارت انرژی در شرایط تحریم و ارائه راهکارهای فنی-عملیاتی

طراحی الگوی فروش ریالی نفت در بورس

امکان سنجی تشکیل وزارت انرژی

تعیین حدود اختیارات شرکت ملی گاز ایران با بررسی تجربه کشورهای دیگر

نگاشت مصرف حامل‌های انرژی در بخش حمل‌ونقل

اقتصاد

بررسی آثار مخرب سوئیف بر اقتصاد ایران

بررسی و تحلیل وضعیت موجود سامانه‌های شفافیت اطلاعات اقتصادی

بررسی و تحلیل تعامل میان ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

بررسی جنگ ارزی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۱۳۹۰ -۹۱

بررسی صنعت تولید ماشین‌آلات صنعتی در کشور در حوزه‌های صنعتی منتخب

ارتقای جایگاه وثیقه سپاری اموال منقول و غیرمنقول در نظام بانکی ایران

سیاست خارجی

تدوین دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا علیه ایران

طراحی مدل شبیه سازی و پیش بینی جبهه بندی‌ها و ائتلاف‌ها در غرب آسیا

نقد و بررسی تعهدات بین‌المللی در دولت یازدهم

راهبردهای مقابله با طرح معامله قرن با تمرکز بر نقش فلسطینیان مهاجر

چالش‌های تنش‌زدایی روابط ایران و عربستان

علم و فناوری

رصد کلان حوزه علم، فناوری و نوآوری

طراحی سامانه یکپارچه مدیریت تبادل فناوری

طراحی شاخص‌های کلیدی موفقیت شتاب‌دهنده‌ها در ایران

بررسی و تحلیل چالش‌های تنظیم‌گری فضای مجازی

کشاورزی و آب

ارزیابی اثرات سیاست قیمت‌های تضمینی در حمایت از تولیدات داخلی

بررسی سیر تاریخی تحولات قوانین و مقررات آب زیر زمینی در ایران

بررسی فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در طرح‌های آب

اقدامات اندیشکده‌ها

کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی

رویداد نوآوری‌های آموزشی چهارسوق

مسابقه ره‌نشان سیاست گذاری

سامانه شفافیت قراردادهای کشور

شبکه جامع علمی جهادگران اقتصاد مقاومتی (قصد)

مدرسه حکمرانی اسماً

کانال اقتصاد رفتاری

فصلنامه گفتگوی آب