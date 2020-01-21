مالیات خروج از کشور همان «عوارض خروجی» است

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده را تصویب کردند که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

این مصوبه «دریافت مالیات از عوارض خروج از کشور» علاوه بر اصل عوارض خروجی، تعبیر شد که در این خصوص یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود تاکید کرد که مالیات خروج از کشور همان عوارض خروج از کشور است و فقط عنوان آن به «مالیات» تغییر کرده است.

بر همین اساس، سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توئیتر خود نوشت: «مالیات خروج از کشور پایه جدید مالیاتی نیست، همان عوارض خروجی است که قبلاً تعریف شده. چون عوارض باید به شهرداری‌ها پرداخت شود، صرفاً نام آن به مالیات تغییر کرد تا منابع به خزانه کشور واریز شود. همچنین برخی معافیت‌های ضروری که در قوانین به صورت پراکنده تعریف شده، در این قانون مجتمع شد.»