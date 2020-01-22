برگزیدگان جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان شامگاه گذشته در مجتمع فرهنگی هنری کانون اهواز معرفی شدند.

بر اساس رأی داوران این جشنواره متشکل از «کوروش سروش پور»، «آرش سهرابی» و «علی‌اکبر پشم فروش» گروه‌های نمایش‌های «هیس» به کارگردانی مولود تجلی زاده از اهواز، «در جست‌وجوی خدا» به کارگردانی فهیمه سروندی از اندیمشک و «مانداب» به کارگردانی نیوشا آریا راد از اهواز به‌عنوان گروه‌های برتر معرفی و به مرحله کشوری راه یافتند.

هیئت داوران این جشنواره همچنین نمایش «پَر» به کارگردانی زهرا شوشتری از اهواز را شایسته تقدیر معرفی کردند.

در بخش «نمایشنامه نویسی» این جشنواره مرضیه عویدی نویسنده نمایشنامه «سلطان سناباد» از ملاثانی، و فاطمه حسن نسب و حسین محسنی نویسندگان نمایشنامه «تولدی دوباره» از بهبهان به‌عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

هیئت‌داوران این جشنواره زهرا شوشتری کارگردان نمایش «پَر» از اهواز را به‌عنوان برگزیده بخش کارگردانی معرفی کردند.

در بخش «عروسک‌گردانی» نیز سوگند کلانی و شادی هدایت پور عروسک‌گردان‌های نمایش «دوستی خاله خرسه» از دزفول، فردوس علمی دلفی و سیده فاطمه موسوی عروسک‌گردان‌های نمایش «سلطان سناباد» از ملاثانی به‌عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

در بخش «موسیقی» نیز هیئت داوران این جشنواره محمد آغاجری آهنگساز نمایش «تولدی دوباره» از بهبهان، محمدرضا بشارت نیا آهنگساز نمایش «گل‌باقالی» از شوشتر و کورش بهراد آهنگساز نمایش «پَر» از اهواز را به‌عنوان برگزیده اعلام کردند.

فاطمه حسن نسب طراح بروشور نمایش «تولدی دوباره» از بهبهان و مرضیه تیموریان طراح بروشور نمایش «پَر» از اهواز برگزیدگان بخش «برشور» شدند.

در بخش «بازیگری» حسین رضایی مزارعی بازیگر نمایش «تولدی دوباره» از بهبهان، محمد پارسیان بازیگر نمایش «جنگ با مجازی» از آبادان و حسین محمدیان بازیگر نمایش «مع ماعوله» از آبادان نیز رتبه‌های برتر را کسب کردند.

شیرین فتحی و مرضیه عویدی طراحان صحنه نمایش «سلطان سناباد» از ملاثانی، زهرا شوشتری طراح صحنه نمایش «پَر» از اهواز و لیلا سپهری طراح صحنه نمایش «پرنده کاغذی» از بندر امام خمینی رتبه‌های برتر را در بخش «طراح صحنه» به دست آوردند.

در بخش «طراحی و ساخت عروسک» فروغ افشاریان طراح و سازنده عروسک‌های نمایش «دوستی خاله خرسه» از دزفول، مرضیه عویدی طراح و سازنده عروسک‌های نمایش «سلطان سناباد» از ملاثانی و حسین رضایی مزارعی طراح و سازنده عروسک‌های نمایش «تولدی دوباره» از بهبهان نیز به‌عنوان برگزیده معرفی شدند.

به گزارش مهر، هجدهمین جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان یکم بهمن ۱۳۹۸ با حضور اردشیر صالح پور رئیس اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسکی یونیمای ایران، رضا کیانی مشاور امور هنری استاندار خوزستان، وحید کیانی مدیرکل کانون خوزستان و تنی چند از دیگر مدیران کل و مسئولین استانی، هنرمندان و علاقه‌مندان با معرفی برگزیدگان در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اهواز به کار خود پایان داد.

شایان ذکر است که سه گروه منتخب این جشنواره به مرحله کشوری که فروردین ۱۳۹۹ که به میزبانی استان خوزستان برگزار خواهد شد، راه یافتند.