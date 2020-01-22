رشد تصادفات جرحی و فوتی در استان سمنان/ ۲۵۳ نفر جان باختند

مهدی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی ۹ ماهه گذشته از سال جاری ۱۵ هزار و ۵۷ نفر و همین مدت مشابه برای سال گذشته ۱۵ هزار و ۱۹۱ نفر در استان سمنان مورد معاینات بالینی در مراکز پزشکی قانونی قرار گرفتند، ابراز داشت: در حوزه تصادفات جرحی در حالی طی ۹ ماهه سال جاری چهار هزار و ۸۷۰ نفر گزارش می‌شود که این رقم در مدت مشابه سال قبل چهار هزار و ۳۲۶ نفر بود که ۵۴۴ نفر به این آمار افزوده شدند.

وی بابیان اینکه طی ۹ ماهه سال جاری ۲۵۳ نفر و همین مدت سال گذشته ۲۴۷ نفر به علت تصادفات در محورهای استان سمنان جان باختند، افزود: مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که به نسبت سال گذشته شش نفر به جان‌باختگان حوادث رانندگی افزوده‌شده است.

مدیرکل پزشک قانونی استان سمنان بابیان اینکه طی ۹ ماهه سال جاری ۲۷۹ نفر و همین مدت سال گذشته ۲۴۸ نفر در استان به دلیل حوادث کار مجروح شدند، ابراز داشت: تعداد جان‌باختگان حوادث کار نیز از ۱۳ نفر ۹ ماهه سال گذشته طی سال جاری به ۲۷ نفر رسیده است.

نوروزی بابیان اینکه سال گذشته دو نفر و امسال ۱۱ نفر طی ۹ ماهه سال بر اثر غرق‌شدگی جان باختند، در ادامه تصریح کرد: تعداد جان‌باختگان بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن نیز از دو نفر ۹ ماهه سال گذشته به چهار نفر افزایش‌یافته است.

وی بابیان اینکه ۵۲۹ جسد طی ۹ ماهه امسال مورد معاینه قرار گرفت که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴۸۶ مورد بود، افزود: در حالی طی ۹ ماهه سال جاری چهار هزار و هشت نفربر اثر نزاع به پزشک قانونی مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل سه هزار و ۷۷۰ مورد بود که نشان از افزایش نزاع در استان سمنان است.