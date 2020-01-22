جزئیات اولین جلسه استیضاح ترامپ در سنا/ تصویب مقررات استیضاح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس سنای آمریکا بامداد چهارشنبه به وقت واشنگتن، مقررات استیضاح دونالد ترامپ رئیسجمهوری این کشور را تصویب کرد حال آنکه طبق مصوبه جدید، رسیدگی به درخواست دموکراتها مبنی بر دعوت از شاهدان به اواسط روند دادرسی موکول شده است.
همچنین، سنا در این دور با رای ۵۳ به ۴۷، با یازدهمین اصلاحیه ارائه شده از سوی « چاک شومر » رهبر اقلیت دموکراتها در مجلس سنا برای احضار جان بولتون به دادگاه را رد کردند. شومر به اعضای این مجلس گفت که بولتون شخصا برای شهادت در سنا، اعلام آمادگی کرده است.
با توجه به آنکه سنا تحت کنترل حزب جمهوریخواه است، این مرجع قانونگذاری به نسبت آرا ۵۳ به ۴۷، طرحی را برای استیضاح ترامپ تائید کرد حال آنکه ادامه جلسه به بعدازظهر امروز موکول شد.
در ابتدای اولین جلسه استیضاح ترامپ در سنای آمریکا، «چاک شومر»، سناتور دموکرات از نیویورک به عنوان رهبر اقلیت دموکرات در سنا به ایراد سخنرانی پرداخت.
در همین ارتباط، «میچ مک کانل» رهبر اکثریت سنا قطعنامه پیشنهادی خود را برای جلسه رسیدگی به طرح استیضاح ترامپ تشریح کرد و اظهار داشت که وی از آرای کافی برای تصویب این قطعنامه برخوردار است.
میچ مک کانل در این باره گفت: «مجلس نمایندگان با خارج کردن مشاور حقوقی ترامپ از روند تحقیقات اصل بی طرفی را زیرپا گذاشته است. سرانجام در مجلس سنا، وکلای رئیس جمهور میتوانند پرونده را ارائه کنند. در نهایت، اندکی بی طرفی [ممکن شد]».
در مقابل، «آدام شف» رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از قطعنامه پیشنهادی «میچ مک کانل» رهبر اکثریت سنا بیان کرد که «این قطعنامه باید به گردانندگان مجلس نمایندگان اجازه دهد که شاهدان خود را فراخوانند، و سپس رئیس جمهور نیز باید اجازه یابد که همان کار را انجام دهد و هرگونه شاهدی را به منظور گواهِ نقض فراخواند».
آدام شف در ادامه افزود: «چرا باید این محاکمه متفاوت از هر محاکمه دیگری باشد. پاسخ این است که نباید اینطور باشد. اما قطعنامه رئیس مک کانل روند محاکمه را معکوس می کند».
این در حالی است که روندهای پیشین استیضاح در مجلس نمایندگان آمریکا تحت نظارت و هدایت کمیته قضائی این مجلس انجام شد که در آن قوانین حاکم بر روند تحقیق در تطابق با رویه گذشته بوده است. با این حال، طبق نکته مورد اشاره مک کانل، در نشستهای محرمانهای که در جریان تحقیق برای استیضاح نیکسون انجام میشد، وکلای رئیس جمهور وقت آمریکا اجازه حضور و بازجویی از شاهدان را مییافتند. اما در نشستهای محرمانه کمیته بینالمللی مجلس نمایندگان برای استیضاح ترامپ این اتفاق نیافتاد.
در واقع رئیس جمهور ترامپ اجازه یافت که وکیل خود را برای شرکت در جلسات استماع کمیته قضائی مجلس نمایندگان اعزام کند، اما ترامپ این پیشنهاد را رد کرد.
از سوی دیگر، «پت سیپولون» مشاور حقوقی کاخ سفید در نخستین اظهارات خود در صحن مجلس سنا اعلام کرد که تیم وکلای مدافع ترامپ از قطعنامه پیشنهادی مک کانل برای استیضاح ترامپ حمایت میکنند و این روند محاکمه ثابت خواهد کرد که «رئیس جمهور مطلقاً هیچ کار خطایی انجام نداده است».
شایان ذکر است که تغییری قابل توجه در قطعنامه پیشنهادی سناتور مک کانل اِعمال شد: اکنون هر کدام از طرفها ظرف سه روز میتوانند به مدت ۲۴ ساعت (روزانه ۸ ساعت) بحث و جدلهای مقدماتی را انجام دهند. پیش از این، فرصت زمانی هرکدام از طرفها دو روز بود (روزانه ۱۲ ساعت).
به گفته یک مقام آگاه، این مقامات کاخ سفید بودند که خواهان یک چارچوب زمانی محدودتر برای بحث و جدل پیرامون قطعنامه سناتور مک کانل بودند.
سناتور «چاک شومر» رهبر اقلیت سنا سه اصلاحیه معرفی کرده است- تمام اصلاحیهها خواستار دریافت مدارک مربوطه از کاخ سفید، وزارت خارجه و اداره بودجه و مدیریت میشود.مجلس سنا با ۵۳ رأی مخالف در برابر ۴۷ رأی موافق سومین اصلاحیه پیشنهادی سناتور چاک شومر دموکرات را نیز از دستور کار خارج کردند. اکنون شومر در حال معرفی اصلاحیه دیگری برای احضار رئیس موقت ستاد کارکنان کاخ سفید، میک مالوینی، است.
«آدام شیف» رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا نیز ساعاتی پیش از آغاز استیضاح ترامپ در سنای کشورش در سخنانی از قطعنامه این مجلس درباره روند برگزاری جلسات استیضاح انتقاد کرد.
رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت: ما شب گذشته برای نخستین بار متن قطعنامه «میچ مک کانل» (رهبر اکثریت جمهوریخواه در سنای آمریکا) را درباره روند برگزاری جلسات محاکمه مشاهده کردیم.
«آدام شیف» در این باره اضافه کرد: وقتی که متن را دیدیم متوجه شدیم چرا آنها نگذاشتند از متن قطعنامه مطلع شویم. این قطعنامه طوری است که باعث میشود روند استیضاح اصلاً شبیه به روند محاکمه بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین امریکا نباشد. این روند یک محاکمه منصفانه نیست. این روندی برای یک محاکمه متقلبانه است.
وی در ادامه افزود: این روندی است که نشان میدهد شما میخواهید در کنار رئیس جمهوری حرکت کرده و به او اجازه دهید به ایجاد اخلال در روند اقدامات کنگره و مخفی کردن حقایق از مردم آمریکا، ادامه دهد.
