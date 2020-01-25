شناسایی و دستگیری باند قاچاق سلاح با کشف ۷۸ قبضه سلاح در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر عباس زاده با اعلام این خبر گفت: در چهارم بهمن‌ماه سال جاری پرسنل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان خوزستان موفق شدند با کار اطلاعاتی اعضای یک باند قاچاق سلاح و مهمات را که قصد داشتند دو محموله سلاح جنگی و شکاری را وارد استان کنند، شناسایی و دستگیر کنند.

وی در ادامه افزود: پرسنل پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خوزستان پس از هماهنگی قضائی موفق شدند طی یک عملیات غافلگیرانه دو دستگاه خودرو حامل سلاح قاچاق را توقیف کنند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از خودروهای توقیفی تعداد ۷۸ قبضه سلاح جنگی و شکاری شامل ۷ قبضه سلاح جنگی (۵ قبضه کلاش، یک قبضه سمینوف یک قبضه کلت کمری) ۷۱ قبضه سلاح شکاری شامل (۵۷ قبضه وینچسترپنج تیر، پنج قبضه پنج تیر شکاری، ۹ قبضه شکاری دو لول) کشف شد، افزود: در این رابطه دو نفر متهم اصلی دستگیر که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: نیروی انتظامی مصمم است با قاچاقچیان سلاح و فروشندگان و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و کسانی که از سلاح مجاز و غیرمجاز برای تیراندازی به سمت مردم، منازل و خودروها استفاده می‌کنند، برخورد قاطع و جدی داشته باشد.