باند قاچاق سلاح و مهمات در مازندران متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار داشت: با تلاش دادستانی آمل و اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یک باند قاچاق سلاح و مهمات درآمل متلاشی و سه قاچاقچی مسلح نیز دستگیر شدند.

وی افزود: قاچاقچیان، تعداد ۴۳ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز را ازغرب کشور به شهرستان آمل به طرز ماهرانه‌ای قاچاق کرده بودند که با هوشیاری و اقدام به موقع دادستانی آمل و تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در این زمینه ناکام ماندند.

وی ادامه داد: ضابطین قضائی در پی انجام اقدامات اطلاعاتی، اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کردند و هم اکنون پرونده برای تکمیل مراحل تحقیقاتی در دست بررسی قرار دارد.