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۵ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۰۰

رئیس کل دادگستری مازندران:

باند قاچاق سلاح و مهمات در مازندران متلاشی شد

باند قاچاق سلاح و مهمات در مازندران متلاشی شد

ساری - رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری اعضای یک باند قاچاق سلاح و مهمات در استان خبر داد و گفت: ۴۳ قبضه اسلحه شکاری از این باند سه نفره کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری اظهار داشت: با تلاش دادستانی آمل و اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یک باند قاچاق سلاح و مهمات درآمل متلاشی و سه قاچاقچی مسلح نیز دستگیر شدند.

وی افزود: قاچاقچیان، تعداد ۴۳ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز را ازغرب کشور به شهرستان آمل به طرز ماهرانه‌ای قاچاق کرده بودند که با هوشیاری و اقدام به موقع دادستانی آمل و تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) در این زمینه ناکام ماندند.

وی ادامه داد: ضابطین قضائی در پی انجام اقدامات اطلاعاتی، اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کردند و هم اکنون پرونده برای تکمیل مراحل تحقیقاتی در دست بررسی قرار دارد.

کد مطلب 4834393

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