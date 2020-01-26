کفه سنگین لیگ در شمال/ رویارویی شهرداری گرگان و مهرام با توپ پُر

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر بسکتبال فردا با برگزاری هفت دیدار وارد هفته بیست و دوم (هفته نهم از مرحله برگشت) می شود. هفته ای که اغراق نیست اگر مدعی شد تمام نگاه ها را متوجه شمال کشور می کند و دیداری که در سالن امام خمینی (ره) و میان شهرداری گرگان و مهرام تهران برگزار خواهد شد.

شهرداری گرگان و مهرام هر دو از تیم های مدعی این فصل از مسابقات هستند که تقریبا حضورشان در مرحله پلی آف را هم قطعی کرده اند اما در تلاش برای کسب حداکثر امتیاز در دیدارهای باقی مانده نیم فصل دوم هستند تا با جایگاهی بهتری وارد مرحله بعدی رقابت ها شوند.

رقابت دو تیم در نیم فصل نخست مسابقات با شکست گرگانی ها پایان رسید آنهم تنها با یک اختلاف امتیاز؛ از این حیث آنها مصمم به کسب پیروزی در دیدار فردا هستند. این ویژگی اما در میان بازیکنان مهرام هم کم نیست به خصوص که آنها هفته گذشته در دیدار خانگی برابر پتروشیمی شکست تلخی را متحمل شدند. با این شرایط دو تیم فردا با توپ پُر وارد زمین خواهند شد.

همین کافی است برای تاکید بر حساسیت این دیدار و تاثیر گذاری آن بر دیگر دیدارهای این هفته از رقابت ها؛ چه برسد به اینکه یادآور شویم مهران شاهین طبع و مصطفی هاشمیِ همیشه رقیب هدایتگران اصلی این بازی به حساب می آیند.

در سایر دیدارهای این هفته از رقابت ها، پتروشیمی که هفته گذشته در رقابتی نفس گیر در تالار آزادی صاحب برتری شد دیداری یک طرفه برابر مس کرمان خواهد داشت همان طور که در دور رفت موفق به شکست راحت این تیم شد. برخلاف شیمیدر که در نیم فصل نخست مقابل مشهدی ها تن به شکست داد و حالا برای بهبود جایگاهش باید رقابت نزدیکی با آنها داشته باشد. فعلا شیمیدر یک پله پایین تر از آویژه صنعت و در رده ششم قرار دارد اما با دو بازی کمتر.

در این هفته از رقابت ها نفت آبادان میزبان توفارقان آذرشهر است و ذوب آهن هم در شهرکرد به میدان می رود.

برنامه دیدارهای هفته بیست و دوم (نهم مرحله برگشت) رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی مسابقات به این شرح است:

دوشنبه ۹۸/۱۱/۷

* رعد پدافند هوایی شهرکرد - ذوب آهن اصفهان

* پتروشیمی بندرامام - مس کرمان

* آویژه صنعت مشهد - شیمیدر قم

* نیروی زمینی تهران - اکسون تهران

* شهرداری بندرعباس - شورا وشهرداری قزوین

* نفت آبادان - توفارقان آذرشهر

* شهرداری گرگان - مهرام تهران