ثبت نام آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن آغاز شد

حجت الاسلام محمد پور شعبانعلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام پانزدهمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم از اول بهمن ماه امسال آغاز شد.

وی با بیان اینکه حافظان قرآن کریم می‌توانند تا ۳۰ بهمن ماه امسال نسبت به ثبت نام در این دوره اقدام کنند، افزود: علاقه مندان به شرکت در این دوره می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان دارالقرآن به نشانی www.telavat.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: زمان شروع آزمون مرحله نخست این دوره ساعت ۱۵ روز جمعه ۲۲ فروردین سال ۹۹ است.

وی در ادامه تصریح کرد: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن دبیرخانه سازمان دارالقرآن ۶۶۹۵۶۰۶۸-۰۲۱ و همچنین کارشناسان سامانه ثبت نام با شماره ۶۶۹۵۶۰۴۷-۰۲۱ تماس و اطلاعات مورد نظر خود را دریافت کنند.