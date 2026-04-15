به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبتنام در بیستویکمین دوره آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم به مدت یک هفته تمدید شد.
بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، آخرین مهلت ثبتنام در این دوره از آزمونها ۳۰ فروردینماه تعیین شده و متقاضیان میتوانند از ۲۶ تا ۳۱ فروردینماه نیز نسبت به ویرایش اطلاعات ثبتنامی خود اقدام کنند.
طبق آمار ارائهشده تاکنون حدود هفت هزار نفر در سامانه ثبتنام پروفایل ایجاد کردهاند که از این تعداد حدود پنج هزار نفر موفق به تکمیل و نهایی کردن فرآیند ثبتنام شدهاند.
بر همین اساس از حافظان قرآن کریم درخواست شده است در فرصت باقیمانده با مراجعه به سامانه ثبتنام، نسبت به پرداخت هزینه و نهاییسازی ثبتنام خود اطمینان حاصل کنند.
همچنین در سامانه جدید، حافظان قرآن میتوانند در هر زمان با مراجعه به پروفایل شخصی خود، اطلاعات ثبتنامی و نتایج آزمونهای خود را مشاهده کنند.
ثبتنام در این آزمون از طریق سامانه اینترنتی به نشانی http://azmoonhefz.telavat.ir انجام میشود.
