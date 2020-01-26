ثبت ملی ۳ میراث طبیعی آذربایجان شرقی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراتب ثبت ۳ میراث طبیعی در فهرست میراث ملی شامل آبشار گول آخور در شهرستان ورزقان، چشمه دوقلو گنبد در شهرستان عجب شیر و درخت چنار کهنسال روستای کندلج شهرستان مرند در نامه‌هایی از سوی وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به استاندار آذربایجان شرقی ابلاغ شد.

آبشار گل آخور یکی از جاهای دیدنی استان آذربایجان شرقی است که در ۶۰ کیلومتری غرب ورزقان و در جنگل ارسباران قرار گرفته است؛ این آبشار در محدوده ورزقان و روستای ارزیل، در دامنه غربی کوه کسبه، در روستایی به نام گل آخور واقع شده، گل آخور در زبان ترکی یعنی گل ریز؛ البته محلی‌ها به آن «چرنا» هم می‌گویند.

چشمه گنبد شهرستان عجب شیر نیز در حدود ۱۵ کیلومتری شهر عجب شیر و در روستای گنبد واقع شده است از دو مجرای خروجی آب کنار هم تشکیل شده که از یکی آب معدنی آهن دار و شور غیرقابل شرب و از یکی دیگر آب بسیار زلال و قابل شرب خارج می‌شود.

فیلم گزارش پیرترین درخت کهنسال مرند در روستای «کندلج» مرند را اینجا تماشا کنید.