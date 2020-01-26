انقلابی بودن به معنای برنامه داشتن، عقلانیت و دور اندیشی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار جمعی از فعالان تبلیغی و فرهنگی کشور، از تلاش‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و در رأس آن آیت‌الله جنتی قدردانی کرد و گفت: دهه فجر، یادآور پایان ستمگری طواغیت، آغاز حاکمیت دین در زندگی مردم و شکل‌گیری مدنیتی به نام دین و نظامی تحت زعامت ولی فقیه به عنوان نایب امام زمان (عج) است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: جمهوریت و اسلامیت در کنار هم یعنی خواست مردم مبتنی بر آنچه خدا می‌پسندد، تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز است و امروز این جمهوریت، خود را در عرصه‌های گوناگون نشان می‌دهد؛ چنانکه همه دنیا شاهد بود در حماسه تشییع میلیونی پیکر سردار مقاومت، مردم ما با حضور خود، رأی و نظرشان را در عمل ابلاغ و اعلام کردند و به ایستادگی و پافشاری بر آرمان‌های فجر انقلاب رأی دادند.

آیت‌الله رئیسی، تبیین اهداف انقلاب در این ایام را بسیار ضروری دانست و ادامه داد: نسل فعلی و آینده کشور باید بدانند که چه رسالت سنگین و سترگی بر عهده دارند و اهداف بلند انقلاب یعنی حاکمیت توحید و اجرای عدالت را باید بشناسند و آن را پاس بدارند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به مجاهدت‌های امام راحل برای حاکمیت دین و نفی طواغیت، اجرای عدالت و مبارزه با فساد را در ذات جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: هاضمه این نظام و انقلاب، فسادپذیر نیست و تبیین اهداف انقلاب، این واقعیت را به خوبی برای همگان روشن می‌سازد.

آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، مکتب سیاسی امام را متفاوت از سایر مکاتب سیاسی جهان دانست و خاطرنشان کرد: انسان امروز از سیاست منهای معنویت در رنج و عذاب است. دستاورد این اندیشه چیزی جز سلاح‌های کشنده، ظلم و ستم علیه ملت‌های مظلوم در نقاط مختلف جهان و نقض آشکار حقوق انسان‌ها نبوده است اما مکتب سیاسی امام، مکتب عدالت اجتماعی، توجه به دیگران در پرتو خدا خواهی است که موجب می‌شود همه مستضعفان، محرومان و ستمدیدگان عالم به سوی آن جذب شوند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به سخنان گهربار مقام معظم رهبری که شهید حاج قاسم سلیمانی را از برجسته‌ترین دانش‌آموختگان مکتب سیاسی امام راحل دانست و تصریح کرد: آنچه شخصیتی همچون حاج قاسم سلیمانی را شکوفا ساخت و الگو قرار داد، دست توانای معلم فرزانه او یعنی مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) بود که توانست مجموعه‌ای از عرفان، ایستادگی، اخلاص، دشمن شناسی، دشمن ستیزی و … به نام سردار قاسم سلیمانی را به این عالم عرضه کند.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به مجاهدت‌های الهام‌بخش شهید سلیمانی در جریان مبارزه با جریان استکبار در منطقه، ایام الله دهه فجر را فرصتی برای تبیین این مجاهدت‌ها و دستاوردها دانست و افزود: امروز فضای شبهه افکنی گسترده‌ای دل و جان جوانان را تهدید می‌کند و دشمن مدام در صدد ارائه یک قرائت بد از انقلاب اسلامی است؛ چنانکه همه دیدیم این بزرگترین ناقضان حقوق انسان در جای جای جهان، چگونه تلاش داشتند با ژست دلسوزی برای جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که حقیقتاً دل همه مردم ایران را به درد آورد، دو قله تشییع میلیونی پیکر حاج قاسم و تحقیر هیمنه نظامی آمریکا با حمله به پایگاه عین‌الاسد را تحت‌الشعاع قرار دهند.

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم نهادینه سازی فرهنگ انقلابی گری با استفاده از همه ظرفیت‌ها در ایام الله دهه فجر، اظهار کرد: دشمن نمی‌خواهد نسبت به اهداف و آرمان‌های انقلاب، کار تبیینی صورت گیرد و تلاش دارد بزرگداشت این حادثه عظیم، در حد یک مراسم و تشریفات شکلی و صوری باقی بماند اما همه باید تلاش کنیم در این ایام اعلام کنیم که امروز پنجاه و هفتی بودن یک ارزش و افتخار است و مکتب فجر، دست‌پروردگانی همچون قاسم سلیمانی دارد که منطقه را از شر استکبار نجات می‌دهد.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه هر جا تفکر انقلابی باشد، کارها پیش می‌رود و هر جا مشکل داشته‌ایم روحیه لیبرال مسلکی حاکم بوده است، تاکید کرد: تفکر انقلابی به معنای بی برنامگی و دوری از عقلانیت نیست. برنامه‌ریزی، مسئولیت‌پذیری، عقلانیت و آینده نگری از مهم‌ترین مؤلفه‌های اندیشه انقلابی است، چنانکه به اذعان دوست و دشمن، شخصیتی مانند حاج قاسم سلیمانی فراتر از یک فرمانده نظامی، یک استراتژیست و دیپلمات بسیار قوی بود.

رئیس قوه قضائیه، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای تبیین اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی بویژه ظرفیت‌های فضای مجازی در ایام الله دهه فجر را ضروری دانست و در پایان یادآور شد: روزی که آیت‌الله بهشتی به شهادت رسید، بر همه ما بسیار سخت گذشت اما هیچ خونی مثل خون بهشتی نمی‌توانست به جریان نفاق و بنی‌صدر خاتمه دهد. تردید نکنید که خون حاج قاسم نیز قطعاً آغازی بر پایان حضور مستکبرین در منطقه خواهد بود.