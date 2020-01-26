جاسوسی گسترده دولت امارات از کاربران اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، اگر چه دولت امارات میلیاردها دلار در فناوری‌های جدیدی مانند هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده، اما علیرغم ظاهر مدرن و پیشرفته این کشور، در پس پرده، سانسور شدید اینترنت و کنترل همه جانبه ارتباطات مجازی افراد و فعالیت‌های آنها در جریان است.

۹۰ درصد از جمعیت این کشور را مهاجران و کارگران و متخصصان خارجی تشکیل می‌دهند که نمی‌توانند به علت فیلترینگ از برنامه‌هایی مانند واتس اپ و اسکای برای تماس رایگان با عزیزان خود در خارج از امارات استفاده کنند.

اگر چه پروتکل تلفن اینترنتی یا VoIP به طور گسترده در نقاط مختلف جهان قابل استفاده است، اما دسترسی به آن از طریق خدمات شرکت‌های عادی اینترنتی در امارات ممکن نیست. تنها اپلیکیشن در دسترس در امارات برای تماس تلفنی اینترنتی ToTok است که توسط شرکتی در ابوظبی طراحی شده و در واقع ابزار جاسوسی دولت امارات از ساکنان این کشور است.

خارجیان ساکن امارات برای تماس تلفنی با اقوام و دوستان خود در دیگر کشورها چاره‌ای جز خرید نرم افزارهای وی پی ان و فعال کردن آنها ندارند و این کار هزینه اضافی به این افراد تحمیل می‌کند.

البته همه افراد در امارات از وی پی ان استفاده نمی‌کنند و بسیاری از آنها به سراغ ToTok رفته‌اند که از زمان عرضه در امارات و دیگر کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۱۹ طرفدارانی برای خود دست و پا کرده است. ToTok قابلیت تماس ویدئویی نیز دارد ولی نیویورک تایمز در دسامبر گذشته افشا کرد که دولت امارات از ToTok برای جاسوسی از کاربران استفاده می‌کند و گوگل و اپل باید آن را از فروشگاه‌های آنلاین خود حذف کنند.

ToTok تمامی مکالمات، موقعیت‌های مکانی، مسیر حرکت کاربران و غیره را کنترل و ثبت می‌کند و همین مساله باعث حذف آن از فروشگاه آنلاین اپل شد. البته گوگل آن را بعد از مدتی حذف مجدداً در دسترس قرار داد.

بررسی‌های مؤسسه Citizen Lab در کانادا نشان می‌دهد این تنها برنامه تبادل پیام موبایلی است که توسط یک سازمان اطلاعاتی و با حمایت مشخص یک دولت برای جاسوسی به کار گرفته شده است. این مؤسسه به کاربران اینترنت توصیه کرده به دیگر برنامه‌هایی که توسط شرکت‌های فناوری اماراتی طراحی و عرضه شده‌اند نیز اعتماد نکنند، چون امکان جاسوسی از طریق آنها نیز وجود خواهد داشت.

بر اساس قوانین امارات هرگونه استفاده از فناوری برای اظهارات توهین آمیز تلقی شده توسط دولت در رسانه‌های اجتماعی، فراخوان تظاهرات یا ترویج امور مخرب به بازداشت و مجازات حبس منجر می‌شود. بنابراین امارات کشوری است که علیرغم ادعاها و تبلیغات فراوان از نظر شدت اعمال محدودیت بر دسترسی به اینترنت و میزان کنترل و جاسوسی از کاربران در سطح جهان کم نظیر است.