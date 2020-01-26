به دنبال تقویت روابط با آفریقا هستیم/ حمله به «خلیفه حفتر»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه پیش از آغاز سفرهای خود به کشورهای آفریقایی سخنانی را مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: آنکارا به دنبال تقویت روابط خود با کشورهای قاره سیاه است.

اردوغان که قرار است به در اولین سفر خود به کشورهای آفریقایی به الجزایر برود، گفت: بررسی پرونده لیبی در رأس اولویت های من در سفر به الجزایر خواهد بود.

رئیس جمهور ترکیه همچنین ضمن انتقاد شدید از «خلیفه حفتر» فرمانده متمرد ارتش لیبی، گفت: حفتر به صورت مداوم توافق آتش بس را نقض می کند و به تعهداتش عمل نمی کند.

اردوغان تأکید کرد: حفتر نه در مذاکرات مسکو و نه در نشست برلین، به روند صلح پایبند نبود.