دستیابی به ۴۴۷ کیلومتر خط مترو در افق ۱۴۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام، با اعلام خبر آغاز مراحل انتخاب مشاور ذی صلاح به منظور انجام مطالعات امکان سنجی احداث خطوط ۸ تا ۱۱ مترو تهران، افزود: هدف از توسعه خطوط مترو در افق ۱۴۲۰، پوشش کل مناطق ۲۲ گانه پایتخت و همچنین ایجاد شبکه و به هم پیوستگی خطوط ساخته شده و خطوط در دست احداث با ایجاد ایستگاه های تبادلی است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از مجموع ۲۹۷ کیلومتر خطوط ۱ تا ۷ ، ۲۳۴ کیلومتر ساخته شده و از مجموع ۱۷۵ ایستگاه در خطوط مذکور، ۱۲۵ ایستگاه به بهره برداری رسیده است. مطالعات اولیه برای توسعه خطوط مترو به ۱۱ خط، نشان می دهد که ۱۲۳ ایستگاه جدید در اختیار شهروندان قرار می گیرد. از سوی دیگر طول خطوط شبکه در حال تکمیل فعلی به ۱۵۰ کیلومتر افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت مترو تهران در ادامه گفت: در این صورت مجموع طول خطوط مترو به حدود ۴۴۷کیلومتر می رسد و این امر البته جدا از خطوط سریع السیر یا اکسپرس و خطوط مترو سبک است.

وی با اشاره به اینکه ساخت خط ۱۰ به لحاظ اجرا در اولویت قرار دارد، گفت: این خط با ۴۲ کیلومتر طول از انتهای بزرگراه های شهید باقری و شهید بابایی آغاز و به سمت مسیر بزرگراه های شهید چمران،آیت الله هاشمی رفسنجانی، شهید همت و نیز وردآورد امتداد می یابد.

امام در پایان با اشاره به محدوده عبور ۳ خط جدید دیگر، خاطرنشان کرد: خط ۸ از مسعودیه، بزرگراه بعثت، قلعه مرغی، بزرگراه های شهید کاظمی، یادگار امام(ره)،آیت الله حکیم و شهید سپهبد قاسم سلیمانی(رسالت) تا خیابان سرسبز، خط ۹ از دولت‌آباد، بزرگراه بسیج، پیروزی، نارمک، هنگام و بزرگراه شهید همت تا محدوده پارک جنگلی چیتگر و خط ۱۱ از پارک چیتگر ، مناطق ۱۸ تا ۲۱ وابن بابویه امتداد دارند.

پیش بینی های اولیه حاکی از آن است که در افق ۱۴۲۰با احداث ۴ خط جدید مترو، ظرفیت بهره مندی روزانه با استفاده از این شبکه حمل و نقل عمومی ارزان قیمت، ایمن و سریع بالغ بر۱۱ و نیم میلیون سفر خواهد شد.