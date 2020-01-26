به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، هیأت داوران این مهرواره متشکل از علیرضا کریمی‌صارمی، محمد ستاری و مامک یحیی‌پور در بخش نوجوان آثار امیر حسین غیاث‌زاده از کرمان، زینب عزیزی از زنجان و مهسا شوندی از قم را به عنوان برگزیده معرفی کردند.

هم‌چنین در این بخش اثر ریحانه صالحی از اصفهان و فاطمه زهرا بیگدلو از زنجان نیز از سوی داوران شایسته تقدیر شناخته شد.

بر اساس این گزارش در بخش بزرگ‌سالان نخستین مهرواره عکس بچه‌های اربعین آثار فاطمه پیمان‌پاک از تهران، مهدی جعفری از قم و مهناز نوریان از خراسان رضوی به عنوان برگزیده و اثر مرتضی صالحی از اصفهان و محمدرضا صندید از تهران شایسته تقدیر معرفی شدند.

همچنین به برگزیدگان در هر بخش به صورت یکسان بدون رتبه‌بندی، لوح افتخار و کمک هزینه‌ی سفر به کربلای معلی و به صاحبان آثار شایسته تقدیر نیز لوح قدردانی و کمک هزینه‌ی سفر به مشهد مقدس اهدا می‌شود.

لازم به یادآوری است در مجموع ۴۵۹ اثر از سوی ۹۵ عکاس نوجوان (زیر ۱۸ سال) و بزرگسال از ۱۸ استان کشور به دبیرخانه این مهرواره ارسال شده بود که در این میان ۵۵ اثر به نمایشگاه راه پیدا کرد.

نخستین مهرواره عکس بچه‌های اربعین» با همکاری اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل و انجمن عکاسی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد و شرکت‌کنندگان عکس‌های خود را از راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی به این رویداد هنری ارسال کردند.