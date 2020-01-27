انتقاد کاپیتان تیم ملی هندبال از ناداوری علیه ایران

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا و انتخابی جهانی امروز دوشنبه هفتم بهمن‌ماه با برگزاری دو دیدار فینال و رده‌بندی در کویت به پایان می رسد. تیم هندبال ایران در این رقابت ها ششم شد.

الله کرم استکی کاپیتان تیم ملی هندبال مردان ایران پس از ناکامی کشورمان در راهیابی به جمع چهار تیم و صعود به رقابت های جهانی با انتشار مطلبی از تیم ملی خداحافظی کرد.



استکی در تازه ترین مطلب خود پیرامون عملکرد تیم ملی هندبال ایران آورده است: «وقتی بازیکن ایران روی هشت متر خطا می کند داور به اشتباه هم پنالتی و هم کارت قرمز به بازیکن ایران می دهد، ولی در طرف دیگر در صحنه مشابه وقتی بازیکن ایران مورد خطای بازیکن کره با استفاده از فضای شش متر قرار می گیرد، داور با خطای ۹ متر ساده از این موضوع می گذرد.



وی در ادامه انتقاد خود نسبت به داوری بازی ایران و کره در این بازیها نوشته است، اعلام تایم داور برای تیم کره بعد از گذشت یک دقیقه و ده ثانیه ولی در صحنه مشابه اعلام تایم برای تیم ایران بعد از ۲۴ ثانیه در حساسترین لحظات بازی و استفاده بازیکن ایران از شش متر و اعلام پنالتی در حساسترین صحنه بازی ولی در صحنه دقیقا مشابه استفاده دفاع گوش کره از شش متر و اعلام خطای بازیکن ایران توسط داور به اشتباه.



هندبال ایران تنها و مظلوم چه داخل و چه در سطح بین الملل و بازیکن هندبال ایرانی تنهاتر!



هندبال ایران بدون کرسی در آسیا.»