ابراهیم حسینی مدیر بخش پوستر و اقلام تبلیغاتی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر درباره اینکه آیا بخش اسناد تئاتر نیز همچون دوره سی و هفتم جشنواره در دوره جدید هم مدنظر قرار گرفته است، به خبرنگار مهر گفت: امسال اقلام تبلیغاتی را به بخش پوستر جشنواره سی و هشتم تئاتر فجر اضافه کردیم که بعد از دوره ای که با دبیری آقای فرهاد مهندس‌پور برگزار شد، دومین دوره‌ای است که اقلام تبلیغاتی را هم در بخش پوستر قرار داده ایم. برای جمع‌آوری اسناد و مدارک تئاتری فرصت کافی و همچنین سالن مناسب برای نمایش آن‌ها را در اختیار نداشتیم.

وی یادآور شد: برای جمع آوری اسناد تئاتری نیاز به ساختاری قویتر و منسجم تر نظیر موزه است.

حسینی درباره ضرورت اضافه شدن اقلام تبلیغاتی به بخش پوستر جشنواره سی و هشتم تئاتر فجر، اظهار کرد: باید چند سال بحث اقلام تبلیغاتی نیز در جشنواره تئاتر فجر مدنظر قرار گیرد تا این حوزه نیز به خوبی خود را معرفی کرده و جا بیفتد تا مسیر خود را پیدا کند. به دلیل اینکه در سطح شهر محیط‌های مناسب برای نصب پوستر وجود ندارد، کاربرد اصلی پوستر تئاتر که در گرافیک محیطی است، کمرنگ شده و پوسترها بیشتر در فضای مجازی منتشر می‌شود. به همین دلیل بیشتر تمرکز برای تبلیغات تئاتر در فضای مجازی و روی اقلامی نظیر تیزر متمرکز شده است.

این عکاس و طراح پوستر تئاتر درباره شرایط پیش آمده برای کمرنگ شدن جایگاه پوستر تئاتر در تبلیغات محیطی، تأکید کرد: واقعیت این است که در همه جای دنیا شهرداری‌ها جای نصب پوستر را در اختیار هنرمندان قرار می‌دهند. خیلی در این باره صحبت شده و مدیران شهرداری هم همیشه در صحبت هایشان بر اهمیت این موضوع اشاره کرده اند ولی نمی‌دانیم گره کار کجاست و چرا هیچوقت موضوع گرافیک محیطی تئاتر نهادینه نمی‌شود. متأسفانه شهرداری نسبت به گرافیک محیطی تئاتر بی توجه است.

مدیر بخش پوستر و اقلام تبلیغاتی سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تصریح کرد: در همه جای دنیا گرافیک محیطی نظیر بیلبوردها و بنرها روی مخاطب تأثیر می‌گذارند و گرافیک محیطی است که به سراغ مردم می‌رود و آن‌ها را جذب فعالیت‌های هنری می‌کند. در هیچ کجای دنیا مانند ایران بار تبلیغات هنری روی فضای مجازی نیست. ضمن اینکه نصب پوستر در پشت شیشه‌های کتاب فروشی‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها بی تأثیر است.

حسینی با اشاره به افتتاح نمایشگاه پوستر سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از ۴ بهمن در خانه هنرمندان ایران، گفت: امسال با توجه به نظر داوران این بخش، جهش خوبی به لحاظ کیفیت در بخش پوستر داشته‌ایم.

وی در پایان سخنان خود درباره امکان بین‌المللی برگزار شدن بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر، اظهار کرد: امسال سعی کردیم به سمت بین‌المللی شدن این بخش برویم ولی بودجه زیادی برای بین‌المللی شدن نیاز است. واقعیت این است که بخش پوستر جشنواره بعد از ۱۰ سال برگزار شدن در جشنواره، به لحاظ کیفی نیز به جایی رسیده که به راحتی می‌تواند به صورت بین‌المللی برگزار شود.

عکس کنار خبر از سکینه سلیمی است.