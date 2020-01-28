ظرفیتهای ورزش های منطقه ۱۴ نباید برون سپاری شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران پس از ارائه گزارش دبیر شورایاری منطقه ۱۴ در صحن شورا گفت: ما حتماً باید در تمام تصمیمگیریها برای شهر باید بافت منطقه را لحاظ کنیم و حتماً باید روی ظرفیت تاریخی و گردشگری منطقه ۱۴ نظیر باغ وثوق، حمام تاریخی دولاب، آرامستان دولاب، آرامستان زرتشتیان و … که میتواند به یکی از قطبهای گردشگری در تهران تبدیل شود، کار کنیم.
عضو کمیسیون فرهنگی – اجتماعی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: این نکتهای است که حتماً شهرداری تهران از طریق ارائه لایحه برای سازمان گردشگری میتواند موضوع را جدیتر پیگیری کند. اما متأسفانه همچنان این لایحه به شورا ارسال نشده است که لازم است به طور ویژه رسیدگی شود.
وی افزود: در بحث ظرفیت ورزشی منطقه ۱۴ نیز، ظرفیتهایی که الان وجود دارد به درستی استفاده نمیشود، ظرفیتهای موجود را نباید برونسپاری کنیم، باید جلوی واگذاریها گرفته شود و مجموعههای جدیدی هم تأسیس شود.
نظری تصریح کرد: بعضی از مناطق از مشارکت گرفتن شورایاران در نامگذاریها کوتاهی میکنند و این موضوع حتماً باید از طریق منطقه پیگیری شود.
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