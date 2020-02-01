به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۲ بهمن ماه جشنواره سی‌وهشتم فیلم فجر با اکران سه فیلم از فیلمسازان جوان در پردیس سینمایی «ملت» کلید می‌خورد. همزمان با سینمای رسانه‌ها، اکران فیلم‌های جشنواره در سینماهای مردمی نیز برقرار خواهد بود.

فیلم‌هایی که در نخستین روز جشنواره در سینمای رسانه‌ها اکران می‌شود عبارتند از؛ «سه کام حبس» به کارگردانی سامان سالور، «قصیده گاو سفید» به کارگردانی بهتاش صناعی‌ها و «عامه پسند» به کارگردانی سهیل بیرقی.

در ادامه مرور مختصری بر این آثار خواهیم داشت.

سه‌کام حبس؛ سامان سالور

هفتمین فیلم بلند سینمایی سامان سالور با نام «سه کام حبس» با حضور در بخش سودای سیمرغ در سانس اول اولین روز از سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر در سینمای رسانه به نمایش گذاشته می‌شود. فیلمی که در آن بازیگرانی مانند محسن تنابنده، پریناز ایزدیار، سمیرا حسن‌پور، متین ستوده، مریم بوبانی، محمود نظرعلیان، یدالله شادمانی، محمد اشکان‌فر و علیرضا مهران حضور دارند.

محسن تنابنده در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به عنوان کارگردان با فیلم سینمایی «قسم» حضور داشت همچنین پریناز ایزدیار نیز در فیلم‌های «متری شیش و نیم» و «سرخپوست» حضور داشته است. باید دید سامان سالور با حضور این بازیگران چه فیلمی را جلوی دوربین برده است.

قصیده گاو سفید؛ بهتاش صناعی‌ها

«قصیده گاو سفید» به کارگردانی بهتاش صناعی‌ها در سانس دوم سینمای رسانه به نمایش گذاشته می‌شود، این فیلم سینمایی چهارمین فیلم بلند سینمایی این کارگردان به شمار می‌رود و در بخش سودای سیمرغ نمایش داده می‌شود.

مریم مقدم، علیرضا ثانی‌فر، آوین پورئوفی و پوریا رحیمی سام، لیلی فرهادپور، فرید قبادی، سوده ازقندی، امیر شریعت، ماهور احمدی، محمد حیدری، زهرا پرهون، ابراهیم گله دارزاده، سمیه برجی، مهدی پیله‌وری، ماندانا معزی پور، سمکو روشنی، ساچلی تاجبخش و آوین پوررئوفی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

این کارگردان که پیش‌تر فیلم سینمایی «احتمال باران اسیدی» را جلوی دوربین برده بود، در این فیلم نیز از بازی مریم مقدم استفاده کرده است.

عامه‌پسند: سهیل بیرقی

«عامه پسند» به کارگردانی سهیل بیرقی در سانس سوم سینما رسانه به نمایش در می‌آید، این فیلم که سومین اثر سینمایی این کارگردان به شمار می‌رود، در بخش سودای سیمرغ قرار دارد.

«عامه پسند» تکمیل سه‌گانه سهیل بیرقی درباره زنان جامعه است که فاطمه معتمدآریا، هوتن شکیبا و باران کوثری بازیگران اصلی آن هستند.

باران کوثری در فیلم قبلی این کارگردان با نام «عرق سرد» یک درام ورزشی اجتماعی نیز حضور داشته است.