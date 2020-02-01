ساخت دستگاهی برای مطالعات ژئومکانیکی مخازن

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش ظرفیت تولید صیانتی از مخازن نفت و گاز کشور از مهمترین دغدغههای صنایع بالادستی نفت است به طوری که این امر در اسناد بالادستی انرژی کشور بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
از طرفی بر اساس گزارشات موجود، ضریب برداشت از مخازن نفت کشور نسبت به میانگین جهانی به مقدار قابل توجهی پایینتر است بنابراین شناخت جامع مخازن از ضرورت بالایی برخوردار است.
در این راستا، دانش «ژئومکانیک مخزن» اهمیت بسیار بالایی داشته و در سطح بینالملل به شدت مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعات ژئومکانیکی مخازن در بهینه کردن عملیاتهای مرتبط با تولید نفت و ازدیاد برداشت بسیار مؤثر است.
بدینمنظور «دستگاه شبیهساز حقیقی» با قابلیت شبیهسازی آزمایشگاهی شرایط ژئومکانیکی مخزن شامل میدان تنش برجا و فشار منفذی طراحی و ساخته شده است.
این قابلیت، امکان بهکارگیری دستگاه در مطالعات مختلف ژئومکانیکی مخازن را مهیا کرده است. از جمله میتوان به مطالعات مرتبط با ازدیاد برداشت (از قبیل شبیهسازی فرآیند شکست هیدرولیکی، تزریق سیالات مختلف به داخل مخزن و نیز استفاده از نانو ذرات)، مطالعات مرتبط با مشکلات ناشی از تخلیه مخزن (از قبیل تغییرات نفوذپذیری سنگ مخزن، تراکم مخزن، فعال شدن گسلها، مچالگی و گسیختگی لولههای جداری)، مطالعات مرتبط با شرایط تولید ماسه در چاهها و راههای کاهش یا کنترل آن، مطالعات مرتبط با شرایط ناپایداری چاهها و ... اشاره کرد.
به علاوه با توجه به امکان شبیهسازی تکرار چرخه تخلیه و تزریق سیال، دستگاه میتواند در مطالعات مربوط به مخازن طبیعی ذخیرهسازی گاز نیز مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش مهر، این طرح توسط هادی عطاپور پژوهشگر که موفق به کسب رتبه سوم نواوری در گروه عمران بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی شده انجام گرفتـ عنوان طرح «طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی دستگاه بارگذاری تنش سهمحوره با قابلیت اعمال فشار منفذی» است.
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