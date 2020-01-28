عملیات ساخت مرکز پرورش میگو در حریم ژئوپارک جهانی قشم متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفایی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در پی دستور ویژه رئیس کل دادگستری هرمزگان با ورود مدعی العموم، عملیات بخشی از ساخت مرکز پرورش میگو در حریم ژئوپارک جهانی قشم متوقف شد و مصوب شد روند اجرایی مناقصه پروژه گلدن سیتی، تا پایان بهمن ماه به آگاهی خریداران برسد.

صفایی عنوان کرد: در خصوص نگرانی‌ها از تجاوز به حریم غار نمکدان و ژئو پارک جهانی جزیره قشم، پس از دریافت دستور ویژه رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، با حضور میدانی در محل و بررسی‌های کارشناسی، دستور توقف عملیات اجرایی مرکز پرورش میگو در بخشی از منطقه که نزدیک به غار نمکدان بوده و احتمال داشت به محیط زیست آسیب بزند، صادر شد.

وی یادآور شد: در خصوص تأکید رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بر لزوم رسیدگی به مطالبه عمومی شماری از مالکان پروژه گلدن سیتی جزیره قشم و اهمیت رسیدگی به حقوق حقه سرمایه گذاران، جلسه فوری رفع مشکل خریداران با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، مدعی العموم و اعضای شورای تأمین برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب جزیره قشم با تأکید بر لزوم رفع موانع ایجاد شده در مسیر تکمیل پروژه تجاری مسکونی گلدن سیتی و اهمیت توجه به منافع سرمایه گذاران اعلام کرد: در این خصوص نیز طبق مصوبات این جلسه که با قید فوریت در مسیر رفع مشکلات مردم عملیاتی خواهد شد، روند اجرایی مناقصهٔ این پروژه تا پایان بهمن ماه به آگاهی خریداران خواهد رسید.