«معامله قرن»،«خیانت قرن»است/ملت های آزاده باطرح آمریکامقابله کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه طرح صلح تحمیلی آمریکا موسوم به "معامله قرن" را "خیانت قرن" در حق مردم فلسطین و امت اسلامی توصیف کرد و خواستار مقابله دولت‌ها و ملت‌های آزاده منطقه و جهان با این طرح ننگین شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه سرزمین فلسطین از آن مردم فلسطین است، گفت: رژیم صهیونیستی رژیمی غاصب و اشغالگر است و تنها راه حل بحران فلسطین برگزاری همه پرسی در میان ساکنان اصلی سرزمین فلسطین خواهد بود و اینگونه طرح‌های خباثت آمیز محکوم به شکست است.

موسوی با بیان اینکه از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران مساله فلسطین و قدس شریف مساله اول جهان اسلام است، افزود: جای تأسف است برخی کشورهای اسلامی با فراموشی این آرمان که آینده و حیثیت مسلمانان و کشورهای اسلامی را نشانه رفته است، دشمن را جای دوست نشانده و بیش از ۷۰ سال جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی را عامدانه و یا از روی غفلتی راهبردی به فراموشی می‌سپارند.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به فوریت و اهمیت مساله فلسطین و توطئه عظیمی که پشت سر به اصطلاح معامله قرن ضد امت اسلامی نهفته است، آمادگی دارد تا صرف نظر از اختلافات خود با برخی کشورهای منطقه که بسیاری از این اختلافات برساخته غاصبان قدس شریف و معامله گران حیثیت، آبرو و ناموس مسلمانان است، برای وحدت جهان اسلام و به منظور مقابله با توطئه بزرگی که کیان امت اسلامی را به خطر افکنده است در هر سطحی همکاری کند.