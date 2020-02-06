صادرات ۲۱۰ هزار تن نهاده دامی از کرمانشاه

رسول محمدی جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای امسال تا کنون از کرمانشاه ۲۵۲ هزار و ۳۴۰ کیلوگرم آلایش خوراکی دامی در ۴۰ محموله، ۲۲۰ هزار و ۷۵۰ کیلوگرم آلایش غیرخوراکی در ۲۳ محموله و ۲۸ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آلایش مرغی در ۱۸ محموله به دیگر استان‌ها صادر شده است.

مسئول اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره دامپزشکی استان کرمانشاه درباره صادرات دام زنده و طیور به استان‌های دیگر افزود: همچنین طی این مدت دو میلیون و ۵۹۸ هزار و ۶۸۰ عدد تخم مرغ نطفه دار گوشتی در ۵۴ محموله و ۲۸۸ هزار و ۸۸۰ عدد تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتی در شش محموله به دیگر استان‌ها صادر شد.

این مسئول از صادرات سه میلیون و ۹۷۱ هزار و ۸۳۰ قطعه جوجه یک روزه گوشتی در ۱۹۲ محموله، ۲۹۴ هزار و ۲۰۱ رأس دام زنده گوسفند در سه هزار و ۸۷۴ محموله و یک هزار و ۳۷۸ رأس گاو و گوساله در ۹۲ محموله به استان‌های دیگر خبر داد.

وی درباره صادرات نهاده‌های دامی نیز عنوان کرد: ۱۷۵ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۴۲ کیلوگرم کنجاله سویا در ۱۰ هزار و ۵۷۷ محموله، ۲۸ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۴۳۰ کیلوگرم کنجاله کلزا در یک هزار و ۵۶۱ محموله و پنج میلیون و ۶۴۴ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم کنسانتره خوراک دام و طیور در ۳۳۱ محموله به دیگر استان‌ها صادرات شده است.

محمدی جاوید از صادرات ۴۲ هزار و۲۰۰ کیلوگرم گوشت گوساله و گاو تازه در ۲۹ محموله به استان‌های دیگر خبر داد و گفت: ۸۸ هزار و ۶۹۱ کیلوگرم گوشت گوساله و گاو منجمد در پنج محموله و ۱۱ هزار و ۹۴۶ کیلوگرم گوشت گوسفند و بز تازه در هشت محموله صادر شد.

مسئول اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره دامپزشکی استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین صادرات یک میلیون و ۸۰۵ هزار و ۴۴۵ کیلوگرم گوشت مرغ تازه در ۸۴۶ محموله، ۱۶۸ هزار کیلوگرم گوشت مرغ منجمد در ده محموله و ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم ماهی خوراکی تازه در ۸۰ محموله به استان‌های دیگر انجام شده است.

این مسئول گفت: طی این مدت ۴۰ هزار و ۴۰۰ قطعه مرغ مادر در ۱۵ محموله و ۷۰ هزار و ۸۰۰ قطعه مرغ تخم گذار در ۲۱ محموله از استان کرمانشاه به دیگر استان‌ها صادر شد.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال صادرات تخم مرغ، مرغ و جوجه یک روزه به خارج از کشور نداشته‌ایم اما ۵۴ تن پا و پنجه مرغ در دو محموله به کشور تایلند، ۵۰ تن خوراک و مکمل آبزیان در یک محموله به کشور عراق و ۴۸ رأس دام تلیسه زنده در دو محموله به افغانستان صادر شد.