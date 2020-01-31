درخشش دفتر تبلیغات اسلامی در همایش «کتاب سال حوزه»

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر تبلیغات اسلامی از جمله مجموعههای مهم و مؤثر در عرصه نشر است. نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسته به این دفتر، یکی از ناشران علمی و برگزیده ایران اسلامی است که با نشر و عرضه آثار درخور و ارزشمند، از سالهای گذشته تا کنون افتخارات بسیاری برای خود و مجموعه پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی کسب کرده است. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی امسال و در بیست و یکمین جشنواره کتاب سال حوزه با عنوان «مؤسسه پژوهشی برتر» انتخاب شد و نشر پژوهشگاه نیز برای نهمین بار، عنوان ناشر برگزیده این جشنواره ملی و بینالمللی را از آن خود کرد.
به مناسبت این رخداد و موفقیت، محمدباقر انصاری مدیر نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس مؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی در مورد افتخارات به دست آمده از بیست و یکمین همایش «کتاب سال حوزه»، گفت: در مجموع، پنج کتاب حائز رتبه و مقام علمی شد که عبارتند از: «دائرة المعارف بزرگ قرآن» تهیه شده در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و نشر مؤسسه بوستان کتاب که برگزیده شد؛ کتاب «قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه فقه و حقوق» که شایسته تقدیر شد و سه کتاب «درآمدی بر مسئله کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران»، «سیره معیشتی معصومان» و «مکتبهای عرفانی حوزههای علمی شیعه در ایران و عراق» که شایسته تحسین همایش کتاب سال حوزه شدند.
وی در مورد عوامل موفقیت افزود: به طور خلاصه از یک سو، غنای پژوهشی و محتوایی آثار و از سوی دیگر، مسئلهمحوری پژوهشها، یعنی در صدد پاسخدهی به مسائل روز جامعه بودن، نوآوری و کارآمدی بسیار تأثیرگذار بوده است. بنده و همکارانم در نشر پژوهشگاه چه آنهایی که کارمند رسمی سازمان هستند و چه آنهایی که کارپذیران بیرونی هستند و در امور فنی و فرآیندی نشر از ویرایش، نمونهخوانی، صفحهآرایی، نمایهپردازی و طراحی زحمت میکشند، همه، تلاششان تولید کتابی پاک و پاکیزه با کمترین نقص است؛ اینکه در این سالها «نشر» حائز رتبه میشود، یعنی تلاشها و زحماتشان به هدر نرفته است؛ یعنی دیده میشوند. این، هم برای این دوستان مشوق و برانگیزاننده است و هم الگویی است برای کسانی که دنبال تعالی و رشد هستند. به همهشان خدا قوت میگویم. واقعاً کارشان، کار بزرگی است. در تمام دنیا کار نشر یکی از چند کار پر استرس و با فشار کاری بالا و سخت است. این دوستان امروز دیگر به سرمایههای انسانی دفتر تبلیغات اسلامی تبدیل شدهاند که باید قدرشان از همه جهت دانسته شود. کار کردن در نشر پژوهشگاه و مؤسسه بوستان کتاب، کار بسیار سخت و دشواری است.
وی درباره همایشها و جشنوارههای کتاب گفت: جشنوارهها و همایشها فضا و عرصهای هم برای دیدن و هم برای دیدهشدن است. هم میتوان تواناییهای رقبا و همکاران را ارزیابی کرد و سنجید و هم میتوان قدرت و تواناییها را برای یافتن فرصتهای بهتر و بیشتر به رخ کشید. مجموعه پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی چه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چه دانشگاه باقرالعلوم (ع) و چه مؤسسه بوستان کتاب، مجموعه بزرگی است که بسیاری از دوستان بیرونی به آن غبطه میخورند. خودمان را دست کم نگیریم. اینجا جای بزرگی است که کارهای بزرگی هم میکند. تصور نمیکنم در حال حاضر در کل سرزمین ایران، سازمانی باشد که دستکم سالی ۳۰۰ عنوان چاپ اول با حجم صفحاتی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ صفحه داشته باشد. دفتر تبلیغات اسلامی هر جا حضور دارد و مایه اعتبار و آبروست. هر روز هم تأثیرگذارتر از روز قبل است و این جداً شکرانه دارد. نکته مهم در خصوص جشنوارهها و همایشهای کتاب، بایستگی در اختیارگزاری نتایج داوریهاست. اگر این نتایج در اختیار ناشران و سازمانها قرار بگیرد، میتواند نقاط قوت و ضعف را روشن کند و البته میتوان توقع داشت سال به سال خروجیها هم بهتر و مطلوبتر شود؛ در واقع این جشنوارهها باید ادامه نقد علمی آثار باشند و سنگ محک پژوهشگران و جامعه کتابخوان باشند.
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