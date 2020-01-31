«هیئت انتخاب» لیست نهایی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت انتخاب کاندیداهای نهایی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در مجمع عمومی تهران که متشکل از حدود پنج هزار نفر است، انتخاب شدند.

اعضای «هیئت انتخاب» عبارتند از اعضای شورای مرکزی شورای ائتلاف که کاندیدای انتخابات مجلس نیستند و ۱۰ نفری که در مجمع عمومی تهران انتخاب شدند.

اسامی ۱۰ نفر از اعضای هیئت انتخاب که در مجمع عمومی تهران انتخاب شدند به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام مسعود عالی

حجت‌الاسلام حیدر مصلحی

حجت‌الاسلام قاسمیان

حجت‌الاسلام احسان بی آزار تهرانی

کامران دانشجو

رضا روستا آزاد

یاسر جبراییلی

منوچهر متکی

نادر طالب زاده

معصومه آباد