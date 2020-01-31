هرمزگان میزبان حضور رئیس جمهوری خواهد بود

فریدون همتی در گفتگو با خبرنگار مهردر تشریح برنامه‌های دهه فجر و فرآیند کمک رسانی به سیل زدگان جاسک و بشاگرد بیان داشت: انجام هر یک از پروژه‌ها هدفی دارد ممکن است پروژه‌ها با هدف بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، آّب و برق و … باشد اما هدف اصلی انجام تمام پروژه‌ها خدمت به مردم و بالا آوردن سطح رفاهی آنان است.

وی اعلام کرد: در ایام مبارک دهه فجر تعداد ۷۰۷ پروژه با اعتباری بالغ بر ۷,۸۰۰ میلیارد تومان آماده افتتاح و بهره برداری خواهد بود.

همتی با اشاره به شرایط تحریم سخت دشمن در ادامه افزود: در شرایط سخت تحریم هزینه مبلغ ۷,۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار جای تشکر و قدردانی و شکرگزاری برای مردم دارد.

استاندارهرمزگان با اعلام اعتبار سال ۹۷ به مبلغ ۵,۵۰۰ میلیارد تومان گفت: که در سال ۹۸ اعتبارات از مرز ۹۰۰ میلیارد تومان هم عبور خواهد کرد و این یک نشان قوت است که باید به اطلاع مردم رسانده شود.

نماینده دولت در استان با اشاره به نیروگاه سیکل ترکیبی هنگام افزود: نیروگاه سیکل ترکیبی هنگام با اعتبار بالغ بر ۲,۶۰۰ میلیارد تومان و با حجم سرمایه گذاری ۱۵۰۰ میلیون یورو در سفر رئیس جمهور به استان تا پایان سال افتتاح خواهد شد.

فریدون همتی در بخش صنعت به افتتاح و راه اندازی کارخانه تولید گندله با ظرفیت ۵/۹ تن تولید در سال اشاره کرد و افزود: این پروژه نیز در سفر آتی ریاست جمهور انجام خواهد شد.

استاندار هرمزگان در ادامه این گفتگو گفت: یکی از پروژه‌هایی که قرار است افتتاح شود سد سرنی است که در سیل اخیر کمک خوبی به مهار آب کرد و خطر سیل را از آن منطقه برداشت والا همان مصیبت طغیان رودخانه جگین و گابریک در آنجا تجربه می‌شد.

همتی در ادامه به پروژه‌ای ذیل برای افتتاح اشاره کرد: تصفیه خانه شهرستان میناب، احداث گلخانه در رودان و حاجی آباد و سایر نقاط استان، افتتاح فاز دوم آب شیرین کن بندرعباس، توسعه اورژانس بیمارستان میناب، بیمارستان ۹۶ تختخوابی ارتش در غرب استان، طرح آبرسانی به بشاگرد

وی راجع به پروژه‌های شهر بندرعباس در ادامه گفت: افتتاح مجتمع بنکداران در امتداد بلوار راه آهن می باشد که کمک به ترافیک مرکز شهر بندرعباس خواهد کرد و میدان تره بار که کمک به تعادل بخش به چرخه توزیع میوه و صیفی جات خواهد کرد.

همتی با اشاره به پروژه‌های شیلاتی گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار هکتار اراضی برای انجام پرورش آبزیان دریایی با هدف اشتغال ساحل نشینان آن منطقه در قالب گروه‌های تعاونی در حال واگذاری در منطقه حسنلنگی است و این کار، کار بزرگی است.

استاندار هرمزگان در خصوص پرورش ماهی در دریا اعلام کرد: به شرکت تعاونی‌های صیادی دعوت نامه صادر کردیم و برخی مشارکت کردند و در حال آوردن سرمایه و گرفتن مراحل مجوز هستند و برخی دیگر نیز به دنبال تشکیل تعاونی و شرکت در آن هستند.

نماینده دولت با اشاره به اشتغال زا بودن پرورش میگو و ماهی افزود: به دنبال پرورش میگو و ماهی صنایع بسته بندی، فرآوری، خوراک آبزی، پرورش بچه میگو و … اینها تماماً ظرفیت‌هایی است که می‌تواند اشتغال استان را متحول کند.

۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به مناطق سیل زده هرمزگان اختصاص یافت

همتی در خصوص امداد و کمک رسانی به سیل زدگان شرق استان اعلام کرد: اینجانب بعد از سیل به شرق استان و ایضا سه مورد سفر به بشاگرد حتی در معیت وزیر راه بازدید میدانی از منطقه داشته ام و دستورات لازم اعم از بهبود وضعیت راه‌ها و ترمیم زیرساخت‌های آن منطقه صادر کرده ام و خدمات رسانی همچنان به همت اعضای ستاد بحران در حال انجام است.

استاندار هرمزگان در ادامه گفتگو ضمن تشکر از امداد و کمک رسانی مردم استان و سایر استان‌ها، ارتش، سپاه و گروه‌های جهادی اعلام کرد: کمک به سیل زدگان با همدلی تمام ارگان‌های دولتی و غیر دولتی انجام شد و تا اتمام کمک رسانی برای مردم آن سامان ادامه خواهد داشت.

همتی میزان اعتبار در نظر گرفته سیل اخیر در سمت غرب و شرق استان هرمزگان را ۲,۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد: که مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به شرق و مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان به غرب استان تخصیص اعتبار در نظر گرفته شده است.