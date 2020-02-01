فیس بوک پست های جعلی درباره کرونا را حذف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به به نقل از آسوشیتدپرس، فیس بوک اعلام کرده مشغول مقابله اخبار جعلی و محتوای مضر درباره ویروس کرونا است. این در حالی است که اخبار جعلی مختلفی درباره این بیماری مسری در فضای آنلاین منتشر می شود.

«کانگ شینگ جین» مدیر بخش سلامت فیس بوک اعلام کرد این شبکه اجتماعی پست های حاوی ادعاهای جعلی و تئوری های توطئه درباره ویروس کرونا را که مقامات بهداشتی به آنها اشاره کرده اند حذف می کند.

فیس بوک روی پست هایی تمرکز می کند که افراد را از دریافت درمان های پزشکی منع می کند یا ادعاهای جعلی و خطرناک درباره درمان این بیماری ارائه می کند.

همچنین این شرکت فناوری با کمک نیروهای پیمانکاری کنترل صحت مطالب خود از گسترش و انتشار پست های جعلی جلوگیری می کند. کاربرانی که برای دستیابی به اطلاعات درباره ویروس در فیس بوک جستجو می کنند، یا افرادی که روی هشتگ های مرتبط در اینستاگرام جستجو می کنند اطلاعاتی تاییدشده درباره ویروس را دریافت می کنند.

علاوه بر آن اطلاعات درباره شیوع ویروس کرونا در بالای صفحه کاربران فیس بوک و براساس راهنمای سازمان جهانی بهداشت ظاهر می شود.

این در حالی است که روز گذشته گوگل نیز اعلام کرد با کمک ابزار SOS Alertخود اطلاعات معتبر و قابل استناد را در صدرجستجوهای افراد برای ویروس کرونا نشان می دهد.