محمدرضا موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون تاثیر تحریم‌ها بالاخص دور تازه آن بر ارتباط میان صنایع و این دانشگاه، گفت: تحریم در واقع فرصتی است که موجب می‌شود بسیاری از مجموعه‌های صنعتی و شرکت‌ها حتی بخش خصوصی که در حوزه «های تک» فعال بوده و در تامین مواد اولیه، تجهیزات و خدمات مهندسی که غالباً از خارج کشور تامین می‌شود، به مشکل بر می‌خورند، به طور طبیعی بیش از پیش، به همکاری با دانشگاه‌ها روی آورند و رغبت فزاینده‌ای نشان دهند.

رشد قابل توجه ارتباط صنعت و دانشگاه در شرایط تحریم

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شریف افزود: در این برهه نیز، خوشبختانه می‌بینیم که از این نظر، ارتباطات بین دانشگاه و صنعت رشد قابل توجهی داشته و در حال حاضر، بسیاری از مجموعه‌ها برای رفع مشکلات خود، به دانشگاه مراجعه می‌کنند.

همکاری مشترک برای تامین تجهیزات استخراج نفت

وی ادامه داد: در این خصوص به طور مشخص می‌توان به حوزه تجهیزات نفت اشاره کرد که با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌ها، دست به گریبان مشکلات متعددی شده و برای تامین تجهیزات و برخی مواد مورد نیاز خود، به دانشگاه مراجعه کرده‌اند. به طوری که در یکی ۲ سال اخیر همکاریهای مشترکی در رابطه با تامین تجهیزات استخراج و بهره برداری بهینه از چاه‌های نفت، صورت گرفته است.

موحدی گفت: در جریان این امر، به دنبال درخواست صنایع مورد اشاره، دانشگاه توانسته تکنولوژی مورد نیاز را بومی سازی، تجهیزات را تولید و آن را مورد آزمایش و تست‌های لازم قرار دهد که خوشبختانه جواب هم داده است و اکنون این آمادگی وجود دارد که در صورت نیاز، این تجهیزات برای صادرات نیز تولید شوند.

ارتباط تنگاتنگ با حوزه ریلی کشور

وی افزود: همچنین در چند سال اخیر، دانشگاه شریف با ایجاد ارتباط تنگاتنگ با حوزه تجهیزات ریلی؛ اعم از مترو و راه آهن، اقدامات اساسی برای تامین قطعات و مواد مصرفی مورد نیاز این بخش و مشارکت در شبکه‌های ارتباطی و شبکه‌های برق را انجام داده و اکنون، به عنوان مشاور فنی شرکت مترو تهران در تامین تجهیزات کمک حال این مجموعه است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شریف، از همکاری این دانشگاه در حوزه تامین تجهیزات الکترونیک؛ از جمله سامانه‌های ذخیره سازی داده، به عنوان یکی دیگر از زمینه‌های مشارکت با صنعت یاد کرد و ادامه داد: در حال حاضر برای بسیاری از مجموعه‌هایی که نیاز به سیستم‌های ذخیره سازی دارند، تجهیزات را به صورت بومی، طراحی و تولید کرده و تحویل داده‌ایم.

ساخت تکنولوژی بومی نیازمند سعه صدر و صبر است

وی با بیان اینکه موارد فوق، نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد اگر توجه صنایع به دانشگاه‌ها و سرمایه گذاری برای تولید داخل بیشتر شود، قطعاً نتیجه بخش خواهد بود، اظهار داشت: در این میان اما آنچه اهمیت دارد، این است که وقتی قرار است یک تکنولوژی در داخل ساخته شود، علاوه بر سرمایه گذاری، به نتیجه رسیدن فناوری، نیازمند سعه صدر و صبر است.

موحدی گفت: باید به این نکته توجه داشت که وقتی محصول فناوری از خارج کشور خریداری می‌شود، در واقع قبلاً روی آن سرمایه گذاری و زمان لازم برای توسعه تکنولوژی آن محصول طی شده است. در همین حال صنایع سرمایه گذار در خصوص محصولات تولید داخل برای توسعه فناوری، نمونه سازی، تست، آماده سازی و تجاری سازی، باید فرصت لازم را برای مراکز تحقیقاتی قائل شوند.

وی افزود: یقین داشته باشید که اگر این اتفاق، یعنی؛ سرمایه گذاری و فرصت دادن اتفاق بیافتد، قطعاً ما در بسیاری از زمینه‌ها می‌توانیم با بومی سازی تجهیزات و تولید آن برای صنایع کشور، بی نیاز از صنایع خارج باشیم.