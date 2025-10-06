مشاور عالی رئیس دانشگاه صنعتی شریف منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود تجریشی، سرپرست دانشگاه صنعتی شریف، طی حکمی محمدرضا موحدی؛ عضو هیئت‌علمی مهندسی مکانیک دانشگاه شریف را از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ به مدت دو سال به عنوان مشاور عالی رئیس دانشگاه منصوب کرد.

در حکم محمدرضا موحدی بر انسجام و هم‌افزایی میان حوزه‌های آموزش و پژوهش، پیگیری طرح‌های تحول و امور راهبردی دانشگاه و ارائه پیشنهادهای بهبود در سیاست‌های کلان تأکید شده است.

متن این حکم به شرح زیر است:

«نظر به اهمیت انسجام و هم افزایی بین حوزه های مختلف آموزش و پژوهش دانشگاه و در راستای تحول و ارتقای جایگاه و اعتبار دانشگاه در سطح ملی و بین المللی مطابق با اهداف برنامه راهبردی مصوب و نیز نظر به گستردگی وظایف حوزه ریاست دانشگاه، و با توجه به توانمندیها و سوابق جنابعالی، به موجب این حکم به مدت 2 سال به عنوان مشاور عالی رئیس دانشگاه منصوب می‌شوید.

انتظار می رود در این جایگاه، ضمن حضور مستمر در جلسات هیئت رئیسه دانشگاه، در انجام موارد زیر اقدام فرمایید:

۱. کمک به تعامل، هماهنگی و انسجام بین معاونت‌ها، مدیریت‌ها و مراکز مختلف دانشگاه در انجام مأموریت‌های محوله؛

۲. پیگیری امور راهبردی و طرح‌های تحول دانشگاه به‌ویژه در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری و امور هیئت علمی؛

۳. ارزیابی روند پیشبرد امور راهبردی و سیاست‌های کلان دانشگاه در حوزه‌های فوق الذکر و ارائه گزارشات و پیشنهادات در راستای بهبود این امور؛

۴. پیگیری تشکیل شورای مشورتی موضوع بند 13 وظایف و اختیارات رئیس مؤسسه ذیل ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری.

امید است با استعانت از درگاه الهی و بهره مندی از تمام ظرفیتهای انسانی و با همکاری کامل معاونین و مدیر ان محترم دانشگاه در انجام این مأموریت خطیر موفق باشید».