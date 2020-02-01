۱۶طرح گاز رسانی دراستان در دهه فجر افتتاح و کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان خادم ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: همچنین در دهه فجر سال جاری ۸۰ روستای استان به شبکه گاز متصل می‌شوند.

وی با بیان اینکه عملیات گازرسانی به ۹۴ روستای استان نیز کلنگ زنی می‌شود، گفت: از دیگر برنامه‌های توسعه‌ای پیش بینی شده در دهه فجر در سال جاری افتتاح گازرسانی به ۲۵ واحد صنعتی با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان است.

خادم افزود: همچنین ۱۰ هزار خانوار در مناطق محروم استان نیز در سال آینده انشعاب گاز رایگان دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه این خانواده‌ها در مناطق دیشموک، ممبی، سرآسیاب، دشمن زیاری، قلعه رئیسی، مونه و چیتاب از گاز رسانی رایگان بهره مند می‌شوند، گفت: طرح‌های گازرسانی بزرگی در مناطق مختلف استان در حال اجرا است که گازرسانی به مجموعه روستاهای ممبی و سرآسیاب یکی از مهمترین این پروژه هاست.

خادم افزود: در راستای اجرای فاز جدید این پروژه حدود ۳۰ میلیارد تومان و برای خرید تجهیزات لوله طرح نیز ۲۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: ۱۷ میلیارد تومان اعتبار نیز در راستای اجرای عملیات اجرایی طرح گازرسانی به قلعه رئیسی و دیشموک اختصاص یافت.

خادم اعتبار هزینه شده برای تأمین تجهیزات این طرح را ۱۵ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: طرح گازرسانی به منطقه زیلایی نیز با ۵۴ میلیارد تومان اعتبار اجرایی می‌شود.