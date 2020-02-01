تاسیس مقطع کارشناسی داروسازی صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر علی اکبر حق دوست با بیان این مطلب افزود: در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر اینکه مجوز پذیرش دانشجو برای تحصیل در مقطع کارشناسی رشته داروسازی در کشور صادر شده در جامعه مطرح و نگرانی هایی را برای دانشجویان و جامعه پزشکی و داروسازی کشور به همراه داشته است، در حالی که این موضوع کاملا بی اساس بوده و هیچگونه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده و مصوبه ای در این ارتباط صادر نشده است.

وی گفت: اصولا بحث تغییر مقطع رشته داروسازی از دکترای عمومی به کارشناسی به هیچ عنوان موضوعیت نداشته و وزارت بهداشت مخالف این موضوع بوده و خواهد بود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: تنها دوره موجود در رشته داروسازی برای تحصیل دانشجویان، اعم از دانشجویانی که از طریق کنکور سراسری پذیرش می شوند و یا دانشجویانی که از دانشگاهه ای خارج از کشور که مورد تایید بوده و ‌بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه به دانشگاههای داخل کشور منتقل می شوند، دوره دکترای حرفه ای داروسازی بوده است.

وی افزود: در همین راستا حتی اجازه انتقال به دانشجویانی که واجد تمامی شرایط انتقال باشند ولیکن در خارج از کشور در مقطع کارشناسی داروسازی مشغول به تحصیل هستند صرفا به دلیل تفاوت مقطع و عدم وجود مقطع کارشناسی داروسازی در کشور داده نمی شود.